Батьківство буквально зменшує мозок чоловіків. Вчені розповіли чому це відбувається

Дослідження показали, що під час першого батьківського досвіду чоловіки втрачають 1-2% обсягу кори мозку.

Ранні дослідження припускали, що батьки менш схильні до фізичних та біохімічних змін, адже не виношують дитину. Однак нові дослідження показують, що перший досвід батьківства впливає на чоловіків — їхній мозок буквально зменшується, пише Express.

Такого висновку дійшла міжнародна група вчених. Для цього вони досліджували мозок 20 гетеросексуальних чоловіків з Іспанії та ще 2 зі Штатів, а також 17 чоловіків, які не пережили досвід батьківства.

У процесі дослідження вчені просканували мозок чоловіків на ранніх та пізніх стадіях вагітності, а також через кілька місяців після появи немовлят на світ. Результати магнітно-резонансної томографії (МРТ) показали, що мозок чоловіків, які зазнали першого досвіду батьківства, зменшується приблизно на 1-2%. Такі самі зміни вчені спостерігають і в мозку жінок.

[ + – ] Вчені просканували мозок чоловіків до народження первістка та після. Фото: сканирование мозга

Вчені виявили, що ці зміни переважно зачіпають ділянку мозку, яка відповідає за сприйняття зовнішнього світу, наприклад, під час сну. Однак цю ділянку мозку також асоціюють з батьківською взаємодією та теплотою.

Дослідження показують, що такі зміни головного мозку зовсім не повинні лякати майбутніх батьків — найімовірніше, зменшення мозку є певною еволюцією і дозволяє новому батькові краще взаємодіяти з новонародженим. До речі, інші дослідження показують, що у батьків, як і у мам, може бути післяпологова депресія.

Вчені також вважають, що результати їхнього дослідження свідчать про те, що наша зорова система відіграє унікальну роль у здібності батька впізнавати своє потомство і надалі взаємодіяти з дитиною відповідним чином.

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