Человечеству угрожает нехватка кислорода. Нагрев планеты не позволит лесам "дышать"
Ученые считают, что глобальное потепление повлияет на способность листьев поглощать углекислый газ из атмосферы и выделять кислород.
Ранее ученые считали, что листья деревьев способны поддерживать необходимую для фотосинтеза температуру, даже когда воздух вокруг превышает ее. Однако новое исследование показывает, что это не совсем так и в ближайшее время мир может столкнуться с новой проблемой — нехваткой кислорода, пишет Daily Mail.
Исследователи из Орегонского государственного университета несколько сезонов подряд наблюдали за лесами Северной и Центральной Америки с помощью тепловизоров. Специальные аппараты были установлены на специальных вышках и собирали различные данные тропических и высокогорных лесах — например, обмен энергией, углеродом и водой между лесными массивами и атмосферой.
Климатологи проанализировали полученные данные и пришли к выводу, что не все листья способны поддерживать температуру необходимую для фотосинтеза. Отметим, что идеальной температурой для фотосинтеза считается 15-30C, именно при таком температурном режиме происходит процесс преобразования солнечного света и углекислого газа в кислород. Увы, исследователи обнаружили, что листва в лесах, за которыми наблюдали климатологи, нагревалась даже сильнее, чем окружающий воздух.
Исследователи считают, что на температуру листьев влияет множество различных факторов, в том числе климат и форма листьев. Так, в более теплых и засушливых регионах листья более мелкие, приспособлены к жаре и способны отражать солнечные лучи. В то же время на территориях с влажным климатом деревья имеют более крупные листья, из-за чего нагреваются быстрее.
Проанализировав полученные данные, ученые пришли к выводу о том, что теория о способности листвы охлаждаться не совсем верна. А следовательно под сомнение поставлен и тот факт, что способность листвы охлаждаться до комфортной для фотосинтеза температуры позволит снизить последствия глобального потепления для лесов.
Климатологи из Орегона опасаются, что с постепенным нагревом планеты леса будут испытывать все больший стресс и в конечном итоге, процесс поглощения углекислого газа из атмосферы замедлится, а следовательно и выработка кислорода. Работа "зеленых легких" Земли находится под угрозой.
Напомним, ранее Фокус писал, что четверть "зеленых легких" Земли в Амазонке уже уничтожены — местные леса были пострадали из-за загрязнений, вырубки и незаконного оборота наркотиков.