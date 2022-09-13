Людству загрожує нестача кисню. Нагрів планети не дозволить лісам "дихати"

Вчені вважають, що глобальне потепління вплине на здатність листя поглинати вуглекислий газ із атмосфери та виділяти кисень.

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Раніше вчені вважали, що листя дерев здатне підтримувати необхідну для фотосинтезу температуру, навіть коли повітря довкола перевищує її. Однак нове дослідження показує, що це не зовсім так і найближчим часом світ може зіткнутися з новою проблемою — нестачею кисню, пише Daily Mail.

Дослідники з Орегонського державного університету кілька сезонів поспіль спостерігали за лісами Північної та Центральної Америки за допомогою тепловізорів. Спеціальні апарати були встановлені на спеціальних вежах і збирали різні дані тропічних та високогірних лісах — наприклад, обмін енергією, вуглецем та водою між лісовими масивами та атмосферою.

Кліматологи проаналізували отримані дані і дійшли висновку, що не все листя здатне підтримувати необхідну температуру для фотосинтезу. Зазначимо, що ідеальною температурою для фотосинтезу вважається 15-30°C, саме при такому температурному режимі відбувається процес перетворення сонячного світла та вуглекислого газу на кисень. На жаль, дослідники виявили, що листя в лісах, за якими спостерігали кліматологи, нагрівалося навіть сильніше, ніж навколишнє повітря.

Дослідники вважають, що на температуру листя впливає безліч різних факторів, зокрема клімат і форма листя. Так, у більш теплих і посушливих регіонах листки дрібніші, пристосовані до спеки і здатні відбивати сонячні промені. Водночас на територіях з вологим кліматом дерева мають більші листки, через що нагріваються швидше.

Проаналізувавши отримані дані, вчені дійшли висновку, що теорія про здатність листя охолоджуватися не зовсім правильна. А отже, під сумнів поставлений і той факт, що здатність листя охолоджуватися до комфортної для фотосинтезу температури дозволить знизити наслідки глобального потепління для лісів.

Кліматологи з Орегона побоюються, що з поступовим нагріванням планети лісу зазнають дедалі більшого стресу і, зрештою, процес поглинання вуглекислого газу з атмосфери сповільниться, а отже й вироблення кисню. Робота "зелених легень" Землі перебуває під загрозою.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що чверть "зелених легень" Землі в Амазонці вже знищено — місцеві ліси постраждали через забруднення, вирубування та незаконний обіг наркотиків.