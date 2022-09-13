Проходить 10 000 шагов в день недостаточно для крепкого здоровья: нужно кое-что еще

Ученые обнаружили, что для поддержания здоровья и предупреждения ряда заболеваний недостаточно лишь проходить дневную норму шагов.

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Еще в 60-х годах прошлого века японская компания, выпускающая трекеры шагов, озвучила цифру в 10 тысяч, как оптимальное количество шагов, которые необходимо сделать в день для поддержания здоровья. Однако ученые считают, что эта цифра была взята с потолка. В новом исследовании ученые обнаружили, что предотвращения развития ряда болезней не так важно количество пройденных шагов, как скорость с которой мы передвигаемся, пишет Science Alert.

В новом исследовании ученых из Сиднейского университета, они сосредоточились на анализе важности темпа ходьбы. В общей сложности исследование продлилось более 10 лет и в нем приняли участие более 78 тысяч испытуемых.

В своем анализе ученые попытались найти взаимосвязь между темпом ходьбы и снижением уровня деменции, а также рака и сердечно-сосудистых заболеваний. Исследование условно разделилось на два этапа: 2 года ученые анализировали данные с трекеров испытуемых, затем сделали перерыв в 7 лет и повторили наблюдения.

По мнению физиологов, полученные в ходе исследования данные в дальнейшем можно будет использовать для составления общественных программ физического здоровья и более точных рекомендаций по шаговой активности.

Исследования показали, что не существует минимального количества шагов, которое необходимо сделать в день человеку, также, как и не существует минимального темпа. Чем больше шагов человек делает в день, тем лучше это влияет на его здоровье — ученые выяснили, что на каждые 2 тысячи шагов приходится порядка 11% снижения риска ранней смерти.

Изучив полученные данные, ученые пришли к выводу, что "золотым эталоном" для предотвращения деменции необходимо проходить в день 9,8 тысяч шагов. При таком показателе риск развития слабоумия уже снижается вдвое. Более того, исследователи подсчитали, что оптимальным темпом передвижения для снижения риска развития деменции является передвижение со скоростью 112 шагов в минуту в течение получаса. Причем не обязательно передвигаться в таком темпе все 30 минут последовательно, это может делать дозировано.

Ученые отмечают, что даже медленный темп передвижения значительно улучшит здоровье мозга, однако люди, передвигающиеся с большей скоростью — получат более весомый эффект.

По словам соавтора исследования Мэтью Ахмади, людям важно понимать, что важно не только количество пройденных в день шагов, но и скорость с которой мы передвигаемся. Придерживаясь более высокого темпа ходьбы в течение всего получаса в день, мы способны значительным образом укрепить свое здоровье и предупредить развитие рака, сердечно-сосудистых заболеваний и деменции.

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