Проходити 10 000 кроків на день недостатньо для міцного здоров'я: потрібно ще дещо

Учені виявили, що для підтримки здоров'я та попередження низки захворювань недостатньо лише проходити денну норму кроків.

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Ще в 60-х роках минулого століття японська компанія, що випускає трекери кроків, озвучила цифру в 10 тисяч як оптимальну кількість кроків, які необхідно зробити на день для підтримки здоров'я. Проте вчені вважають, що цю цифру взяли зі стелі. У новому дослідженні вчені виявили, що запобігання розвитку низки хвороб не так важлива кількість пройдених кроків, як швидкість, із якою ми пересуваємося, пише Science Alert.

У новому дослідженні вчених із Сіднейського університету вони зосередилися на аналізі важливості темпу ходьби. Загалом дослідження тривало понад 10 років, і в ньому взяли участь понад 78 тисяч піддослідних.

У своєму аналізі вчені спробували знайти взаємозв'язок між темпом ходьби та зниженням рівня деменції, а також раку та серцево-судинних захворювань. Дослідження умовно розділилося на два етапи: 2 роки вчені аналізували дані з трекерів піддослідних, потім зробили перерву в 7 років і повторили спостереження.

На думку фізіологів, отримані в ході дослідження дані надалі можна буде використовувати для складання суспільних програм фізичного здоров'я й точніших рекомендацій щодо крокової активності.

Дослідження показали, що не існує мінімальної кількості кроків, яку необхідно зробити на день людині, так само, як і не існує мінімального темпу. Чим більше кроків людина робить на день, тим краще це впливає на її здоров'я, — вчені з'ясували, що на кожні 2 тисячі кроків припадає 11% зниження ризику ранньої смерті.

Вивчивши отримані дані, вчені дійшли висновку, що за "золотим еталоном" для запобігання деменції необхідно проходити за день 9,8 тисячі кроків. За такого показника ризик розвитку недоумства вже знижується вдвічі. Крім того, дослідники підрахували, що оптимальним темпом пересування зниження ризику розвитку деменції є пересування зі швидкістю 112 кроків на хвилину протягом пів години. Причому не обов'язково пересуватися в такому темпі всі 30 хвилин послідовно, це можна робити дозовано.

Учені відзначають, що навіть повільний темп пересування значно покращить здоров'я мозку, проте люди, які пересуваються з більшою швидкістю, отримають вагоміший ефект.

За словами співавтора дослідження Метью Ахмаді, людям важливо розуміти, що важлива не лише кількість пройдених у день кроків, а й швидкість, із якою ми пересуваємося. Дотримуючись вищого темпу ходьби протягом усього пів години на день, ми здатні значно зміцнити своє здоров'я і попередити розвиток раку, серцево-судинних захворювань і деменції.

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