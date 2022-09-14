Навсегда меняет мозг. Один глоток алкоголя в юности формирует зависимость на всю жизнь

Ученые пришли к выводу, что достаточно всего одного взаимодействия с этанолом, чтобы сформировать в будущем алкогольную зависимость.

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Ученые десятилетиями пытаются разгадать, каким образом формируется алкогольная зависимость, как употребление этанола воздействует на наш мозг и достаточно ли одного опыта употребления, чтобы он перерос в зависимость. В новом исследовании ученые сузили спектр изучения до одного вопроса — достаточно ли одного опыта употребления алкоголя, чтобы в дальнейшем у человека сформировалась алкогольная зависимость, пишет SciTechDaily.

Для изучения столь важного вопроса собралась группа ученых сразу из трех университетов — Кельна, Мангейма и Гейдельберга. В своем исследовании ученые провели различные тесты над мышами и плодовыми мушками, чтобы узнать каким именно образом меняется наш мозг при взаимодействии с этанолом.

Результаты исследования неутешительны — ученые пришли к выводу, что даже разовое взаимодействие с алкоголем в юности, например, может стать прочной основой для развития в дальнейшем алкогольной зависимости.

Рабочая гипотеза ученых заключалась в том, что первое употребление алкоголя способно создать прочную связь с алкоголем, подобно тому, как создается память после всего одного урока музыки или другого предмета.

Ученые изучили мозг плодовых мушек и мышей и заметили, что этанол вызывает необратимые последствия в двух областях головного мозга — митохондриальная динамика и баланс между синапсами в нейронах. Анализ показал, что клетки под воздействием этанола не способны двигаться привычным образом, а химический баланс одиночных синапсов был нарушен. Исследователи заметили, что эти изменения были долгосрочными и также влияли на поведение испытуемых — плодовые мушки и мыши в дальнейшем потребляли все больше и больше алкоголя. А у некоторых из них случались рецидивы в более позднем возрасте.

Ученые считают, что поврежденные нейроны по сути отвечают за формирование обучения и памяти. В результате они также могут формировать связь с этанолом, а также наркотическими веществами, а в последствии приводить к формированию алкогольной зависимости.

По мнению ученых результаты их исследования основаны на разных видах, а потому могут свидетельствовать о том, что у людей данные клеточные процессы будут работать так же. То есть, даже одиночный опыт употребления в юном возрасте вполне способен в дальнейшем обернуться хронической зависимостью для человека.

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