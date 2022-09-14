Назавжди змінює мозок. Один ковток алкоголю в юності формує залежність на все життя

Учені дійшли висновку, що достатньо лише однієї взаємодії з етанолом, щоб сформувати в майбутньому алкогольну залежність.

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Учені десятиліттями намагаються розгадати, як формується алкогольна залежність, як вживання етанолу впливає на наш мозок і чи достатньо одного досвіду вживання, щоб він переріс у залежність. У новому дослідженні вчені звузили спектр вивчення до одного питання — чи достатньо одного досвіду вживання алкоголю, щоб надалі у людини сформувалася алкогольна залежність, пише SciTechDaily.

Для вивчення такого важливого питання зібралася група вчених одразу з трьох університетів — Кельна, Мангейма та Гейдельберга. У своєму дослідженні вчені провели різні тести над мишами та плодовими мушками, щоб дізнатися, як саме змінюється наш мозок під час взаємодії з етанолом.

Результати дослідження невтішні — вчені дійшли висновку, що навіть разова взаємодія з алкоголем у юності, наприклад, може стати міцною основою для подальшого розвитку алкогольної залежності.

Робоча гіпотеза вчених полягала в тому, що перше вживання алкоголю здатне створити міцний зв'язок із алкоголем, подібно до того, як створюється пам'ять після всього одного уроку музики або іншого предмета.

Учені вивчили мозок плодових мушок і мишей та помітили, що етанол викликає незворотні наслідки у двох областях головного мозку — мітохондріальній динаміці та балансі між синапсами в нейронах. Аналіз показав, що клітини під упливом етанолу не здатні рухатися звичним чином, а хімічний баланс одиночних синапсів був порушений. Дослідники помітили, що ці зміни були довгостроковими й також упливали на поведінку піддослідних — плодові мушки та миші надалі споживали все більше алкоголю. А в деяких із них траплялися рецидиви в пізнішому віці.

Учені вважають, що пошкоджені нейрони, по суті, відповідають за формування навчання та пам'яті. У результаті вони також можуть формувати зв'язок із етанолом, а також наркотичними речовинами, а згодом призводити до формування алкогольної залежності.

На думку вчених, результати їхнього дослідження засновані на різних видах, а тому можуть свідчити про те, що на людях ці клітинні процеси працюватимуть так само. Тобто навіть одиночний досвід вживання в юному віці цілком здатний надалі обернутися хронічною залежністю для людини.

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