Подсчитана прибыль от перехода Земли на "зеленую" энергетику: речь идет о триллионах долларов

Ученые пришли к выводу, что переход на более экологичные технологии позволит не только предотвратить глобальное потепление, но и существенно сэкономить.

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Не одно десятилетие ученые выстраивают модели по предотвращению климатических изменений, а экономисты рассматривают различные модели отказа от ископаемого топлива и их последствия для человечества, пишет Science Alert.

Новое исследование ученых из Оксфордского университета показывает, что мир зря опасается перехода на чистую энергию. Прогнозы показывают, что чем быстрее мы сделаем этот шаг, тем меньше окажутся финансовые потери.

По предварительным прогнозам, если человечеству удастся завершить переход на "зеленые" источники питания в ближайшие 30 лет, мы сможем сэкономить до 15 триллионов американских долларов. В случае, если переход затянется на 50 лет — увы, экономия будет меньше.

По мнению экономиста Дойна Фармера, мнение о том, что переход на зеленую энергию окажется болезненным и дорогостоящим для человечества — не соответствует действительности. На самом деле, по мнению экономиста, чем быстрее мир сделает этот шаг — тем больше нам удастся сэкономить.

В ходе исследования ученые изучили затраты на внедрение четырех типов экологичных технологий:

энергия солнца;

энергия ветра;

использование аккумуляторов;

использование электролизеров.

Авторы исследования пришли к выводу, что предыдущие подсчеты затрат при переходе на эти технологии весьма преувеличены. Так, анализ показывает, что стоимость солнечной энергии снижалась в два раза быстрее, чем предполагали даже самые оптимистичные прогнозы.

Ученые предполагают, что развертывание зеленых технологий пойдет по S-образной кривой. То есть сначала мы увидим рост стоимости и производства, а затем по мере заполнения рынка, он сойдет на нет.

Исследователи предполагают три возможных сценария перехода на зеленые технологии:

Первый — самый быстрый. Предполагает, что зеленые технологии будут постепенно заменять ископаемое топливо — приблизительно по 4% в год.

Предполагает, что зеленые технологии будут постепенно заменять ископаемое топливо — приблизительно по 4% в год. Второй — более медленный. При этом сценарии замена ископаемого топлива будет происходить медленнее и, вероятнее всего, займет больше времени, чем необходимо.

При этом сценарии замена ископаемого топлива будет происходить медленнее и, вероятнее всего, займет больше времени, чем необходимо. Третий — не предполагает "перехода". В таком случае ископаемое топливо будет лидировать на рынке до конца столетия.

Результаты показывают, что наиболее приемлемым для мировой экономики и экологии является первый сценарий. Он, по мнению ученых, потребует совместной международной политики, больших инвестиций и поощрения перехода на экологичные технологии в виде различных скидок и программ. Однако все это окупится в кратчайшие сроки.

По мнению авторов исследования, в короткой перспективе переход на зеленую экономику позволит сэкономить от 5 до 15 триллионов долларов. В длинной перспективе через 50 лет человечество сэкономит от 250 до 750 триллионов.

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