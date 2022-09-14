Підраховано прибуток від переходу Землі на "зелену" енергетику: йдеться про трильйони доларів

Вчені дійшли висновку, що перехід на екологічніші технології дозволить не лише запобігти глобальному потеплінню, а й суттєво заощадити.

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Не одне десятиліття вчені вибудовують моделі щодо запобігання кліматичним змінам, а економісти розглядають різні моделі відмови від викопного палива та їх наслідки для людства, пише Science Alert.

Нове дослідження вчених з Оксфордського університету показує, що світ даремно побоюється переходу на чисту енергію. Прогнози показують, що чим швидше ми зробимо цей крок, тим меншими будуть фінансові втрати.

За попередніми прогнозами, якщо людству вдасться завершити перехід на "зелені" джерела живлення протягом найближчих 30 років, ми зможемо заощадити до 15 трильйонів американських доларів. Якщо перехід затягнеться на 50 років — на жаль, економія буде меншою.

На думку економіста Дойна Фармера, думка про те, що перехід на зелену енергію виявиться болючим і дорогим для людства, не відповідає дійсності. Насправді, на думку економіста, що швидше світ зробить цей крок — то більше вдасться заощадити.

У процесі дослідження вчені вивчили витрати на впровадження чотирьох типів екологічних технологій :

енергія сонця;

енергія вітру;

використання акумуляторів;

використання електролізерів.

Автори дослідження дійшли висновку, що попередні підрахунки витрат під час переходу на ці технології дуже перебільшені. Так, аналіз показує, що вартість сонячної енергії знижувалася вдвічі швидше, ніж передбачали навіть найоптимістичніші прогнози.

Вчені припускають, що розгортання зелених технологій піде S-подібною кривою. Тобто спочатку ми побачимо зростання вартості та виробництва, а потім у міру заповнення ринку, воно зійде нанівець.

Дослідники припускають три можливі сценарії переходу на зелені технології:

Перший — найшвидший. Передбачає, що зелені технології поступово замінюватимуть викопне паливо — приблизно по 4% на рік.

Передбачає, що зелені технології поступово замінюватимуть викопне паливо — приблизно по 4% на рік. Другий — повільніший. При цьому сценарії заміна викопного палива відбуватиметься повільніше і, найімовірніше, займе більше часу, ніж потрібно.

При цьому сценарії заміна викопного палива відбуватиметься повільніше і, найімовірніше, займе більше часу, ніж потрібно. Третій — не передбачає "переходу". У такому разі викопне паливо лідируватиме на ринку до кінця століття.

Результати показують, що найбільш прийнятним світової економіки та екології є перший сценарій. Він, на думку вчених, вимагатиме спільної міжнародної політики, великих інвестицій та заохочення переходу на екологічні технології у вигляді різноманітних знижок та програм. Проте все це окупиться у найкоротші терміни.

На думку авторів дослідження, у короткій перспективі перехід на зелену економіку дозволить заощадити від 5 до 15 трильйонів доларів. У довгій перспективі за 50 років людство заощадить від 250 до 750 трильйонів.

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