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Технологии и наука

На полуострове Вестерплатте обнаружили находки времен Второй мировой войны (фото)

корешок энциклопедии, линейка, стол, фото
Корешок энциклопедии Ultima Thule

Артефакты включают шаблон карты, пепельницу, бутылку одеколона, разбитую посуду, этикетку от мази, коробку для гигиены зубов, корешок энциклопедии и многое другое.

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В ходе своих археологических раскопок, продолжающихся с 2019 года, на знаменитом польском полуострове Вестерплатте исследователи нашли шаблон карты, который мог принадлежать одному из двух человек: майору Хенрику Сухарскому или капитану Франтишеку Домбровскому, пишет TVP World.

Поскольку пара вместе возглавляла оборону этого ключевого военного перевалочного пункта, маловероятно, что шаблон мог быть собственностью кого-то другого. Используемые для обозначения передвижения войск на картах, военные символы и линейка отчетливо видны на скомканном пластиковом материале. Несмотря на маленькие размеры, составляющие всего 10 х 14 см, специалисты восприняли это открытие с большим энтузиазмом.

"Шаблоны такого типа были в сумках каждого офицера Второй Речи Посполитой, поэтому тот факт, что они были найдены прямо рядом с офицерской виллой ясно указывает, что он принадлежал либо майору Сухарскому, либо капитану Домбровскому", — объяснили эксперты.

майор Сухарский, фото
Майор Сухарский, на фото справа, сдается генералу Фридриху-Георгу Эберхардту 7 сентября 1939 года

Среди других находок были пепельница, бутылка одеколона, разбитая посуда, этикетка от мази с адресом варшавской аптеки, коробка для гигиены зубов и корешок энциклопедии Ultima Thule.

"Так как это были недешевые вещи, то они, скосе всего, принадлежали офицерам", — отметили исследователи.

Кроме того, археологи также наткнулись на три воронки от бомб, датируемые первой осадой Второй мировой войны. Предполагается, что удары были сделаны 2 сентября 1939 года. Эти воронки, расположенные в непосредственной близости от офицерских помещений, позже были засыпаны немцами (а также польскими военнопленными из концлагеря Штуттгоф) после капитуляции польского гарнизона 7 сентября.

пластиковый материал, линейка, стол, фото
Используемые для обозначения передвижения войск на картах, военные символы и линейка отчетливо видны на скомканном пластиковом материале

"После взятия Вестерплатте немцы убрали территорию и засыпали эти воронки щебнем и мусором. В них мы нашли предметы большой исторической и выставочной ценности. Но помимо всего прочего, эти открытия несут огромный эмоциональный заряд", — подчеркнула ученый Йоанна Яржебска-Стомпорек из Музея Второй мировой войны в Гданьске.

Кроме того, было сделано множество других открытий, связанных с гауптвахтой № 5, которая была разрушена во время осады. Известно, что внутри погибли семь польских солдат.

"Мы нашли две кастрюли со следами от бомбардировок, а также вилку, ложку и медаль с изображением святого Станислава Костки — возможно, она принадлежала одному из солдат, стоящих на гауптвахте", — рассказали археологи.

Вестерплатте, раскопки флаг Польши, фото
Археологические раскопки на Вестерплатте

Учитывая, что дыры достигают 5 м в диаметре и 2 м в глубину, ученые верят, что они смогут найти больше предметов. Также, помимо раскрытия всех оставшихся тайн, они надеются, что их более масштабная работа в этом районе приведет к обнаружению останков легионера по имени Мечислав Кржак.

Более того, Яржебска-Стомпорек также заявила о стремлении команды найти полевое орудие, известное как Путилувки.

"Мы знаем, что эта полевая пушка действовала в первый день боев. К сожалению, ее быстро выследили и нейтрализовали прямым попаданием", — заключила Яржебска-Стомпорек.

Напомним, что ранее археологи совершили другое не менее интересное открытие. Так, в Борнео они наткнулись на свидетельства самой ранней ампутации в мире, совершенной 31 000 лет назад.