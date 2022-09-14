На полуострове Вестерплатте обнаружили находки времен Второй мировой войны (фото)

Артефакты включают шаблон карты, пепельницу, бутылку одеколона, разбитую посуду, этикетку от мази, коробку для гигиены зубов, корешок энциклопедии и многое другое.

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В ходе своих археологических раскопок, продолжающихся с 2019 года, на знаменитом польском полуострове Вестерплатте исследователи нашли шаблон карты, который мог принадлежать одному из двух человек: майору Хенрику Сухарскому или капитану Франтишеку Домбровскому, пишет TVP World.

Поскольку пара вместе возглавляла оборону этого ключевого военного перевалочного пункта, маловероятно, что шаблон мог быть собственностью кого-то другого. Используемые для обозначения передвижения войск на картах, военные символы и линейка отчетливо видны на скомканном пластиковом материале. Несмотря на маленькие размеры, составляющие всего 10 х 14 см, специалисты восприняли это открытие с большим энтузиазмом.

"Шаблоны такого типа были в сумках каждого офицера Второй Речи Посполитой, поэтому тот факт, что они были найдены прямо рядом с офицерской виллой ясно указывает, что он принадлежал либо майору Сухарскому, либо капитану Домбровскому", — объяснили эксперты.

[ + – ] Майор Сухарский, на фото справа, сдается генералу Фридриху-Георгу Эберхардту 7 сентября 1939 года

Среди других находок были пепельница, бутылка одеколона, разбитая посуда, этикетка от мази с адресом варшавской аптеки, коробка для гигиены зубов и корешок энциклопедии Ultima Thule.

"Так как это были недешевые вещи, то они, скосе всего, принадлежали офицерам", — отметили исследователи.

Кроме того, археологи также наткнулись на три воронки от бомб, датируемые первой осадой Второй мировой войны. Предполагается, что удары были сделаны 2 сентября 1939 года. Эти воронки, расположенные в непосредственной близости от офицерских помещений, позже были засыпаны немцами (а также польскими военнопленными из концлагеря Штуттгоф) после капитуляции польского гарнизона 7 сентября.

[ + – ] Используемые для обозначения передвижения войск на картах, военные символы и линейка отчетливо видны на скомканном пластиковом материале

"После взятия Вестерплатте немцы убрали территорию и засыпали эти воронки щебнем и мусором. В них мы нашли предметы большой исторической и выставочной ценности. Но помимо всего прочего, эти открытия несут огромный эмоциональный заряд", — подчеркнула ученый Йоанна Яржебска-Стомпорек из Музея Второй мировой войны в Гданьске.

Кроме того, было сделано множество других открытий, связанных с гауптвахтой № 5, которая была разрушена во время осады. Известно, что внутри погибли семь польских солдат.

"Мы нашли две кастрюли со следами от бомбардировок, а также вилку, ложку и медаль с изображением святого Станислава Костки — возможно, она принадлежала одному из солдат, стоящих на гауптвахте", — рассказали археологи.

[ + – ] Археологические раскопки на Вестерплатте

Учитывая, что дыры достигают 5 м в диаметре и 2 м в глубину, ученые верят, что они смогут найти больше предметов. Также, помимо раскрытия всех оставшихся тайн, они надеются, что их более масштабная работа в этом районе приведет к обнаружению останков легионера по имени Мечислав Кржак.

Более того, Яржебска-Стомпорек также заявила о стремлении команды найти полевое орудие, известное как Путилувки.

"Мы знаем, что эта полевая пушка действовала в первый день боев. К сожалению, ее быстро выследили и нейтрализовали прямым попаданием", — заключила Яржебска-Стомпорек.

Напомним, что ранее археологи совершили другое не менее интересное открытие. Так, в Борнео они наткнулись на свидетельства самой ранней ампутации в мире, совершенной 31 000 лет назад.