На острові Вестерплатте виявили знахідки часів Другої світової війни (фото)

Артефакти включають шаблон картки, попільничку, пляшку одеколону, розбитий посуд, етикетку від мазі, коробку для гігієни зубів, корінець енциклопедії та багато іншого.

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Під час своїх археологічних розкопок, що продовжуються з 2019 року, на знаменитому польському півострові Вестерплатте дослідники знайшли шаблон карти, який міг належати одній з двох осіб: майору Генрику Сухарському або капітану Франтішеку Домбровському, пише TVP World.

Оскільки вони двоє разом очолювали оборону цього ключового військового перевалочного пункту, малоймовірно, що шаблон міг бути власністю іншого. Використовувані для позначення пересування військ на картах, військові символи та лінійка чітко видно на зім'ятому пластиковому матеріалі. Незважаючи на невеликі розміри, що становлять всього 10 х 14 см, фахівці сприйняли це відкриття з великим ентузіазмом.

"Шаблони такого типу були в сумках кожного офіцера Другої Речі Посполитої, тому той факт, що вони були знайдені прямо поряд з офіцерською віллою, ясно вказує, що це належало або майору Сухарському, або капітану Домбровському", — пояснили експерти.

[ + – ] Майор Сухарський, на фото праворуч, здається генералу Фрідріху-Георгу Еберхардту 7 вересня 1939 року

Серед інших знахідок були попільничка, пляшка одеколону, розбитий посуд, етикетка від мазі з адресою варшавської аптеки, коробка для гігієни зубів та корінець енциклопедії Ultima Thule.

"Оскільки це були недешеві речі, то вони, скоріше за все, належали офіцерам", — зазначили дослідники.

Крім того, археологи також натрапили на три вирви від бомб, що датуються першою облогою Другої світової війни. Вважається, що удари було зроблено 2 вересня 1939 року. Ці вирви, розташовані поблизу офіцерських приміщень, пізніше були засипані німцями (а також польськими військовополоненими з концтабору Штуттгоф) після капітуляції польського гарнізону 7 вересня.

[ + – ] Використовувані для позначення пересування військ на картах, військові символи та лінійку чітко видно на зім'ятому пластиковому матеріалі

"Після взяття Вестерплатте німці прибрали територію і засипали ці вирви щебенем і сміттям. У них ми знайшли предмети великої історичної та виставкової цінності. Але, крім усього іншого, ці відкриття несуть величезний емоційний заряд", — наголосила вчений Йоанна Яржебська-Стомпорек з Музею війни у Гданську.

Крім того, було зроблено безліч інших відкриттів, пов'язаних із гауптвахтою № 5, яка була зруйнована під час облоги. Відомо, що усередині загинули семеро польських солдатів.

"Ми знайшли дві каструлі зі слідами від бомбардувань, а також вилку, ложку та медаль із зображенням святого Станіслава Костки — можливо, вона належала одному із солдатів, які стояли на гауптвахті", — розповіли археологи.

[ + – ] Археологічні розкопки на Вестерплатті

Враховуючи, що діри досягають 5 м у діаметрі та 2 м у глибину, вчені вірять, що вони зможуть знайти більше предметів. Також, крім розкриття всіх таємниць, вони сподіваються, що їх масштабніша робота в цьому районі призведе до виявлення останків легіонера на ім'я Мечислав Кржак.

Понад те, Яржебська-Стомпорек також заявила про прагнення команди знайти польову зброю, відому як Путилувки.

"Ми знаємо, що ця польова гармата діяла в перший день боїв. На жаль, її швидко вистежили і нейтралізували прямим попаданням", — сказала Яржебська-Стомпорек.

Нагадаємо, що раніше археологи зробили інше не менш цікаве відкриття. Так, у Борнео вони натрапили на свідчення найранішої ампутації у світі, зробленої 31 000 років тому.