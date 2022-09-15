Журнал Lancet подтвердил провал ВОЗ в борьбе с Covid-19: слишком медлили и осторожничали

Ученые считают, что Всемирная организация здравоохранения слишком медлила в принятии решений.

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В 2019 году мир столкнулся с неизвестным вирусом Covid-19, который потряс всю планету. Мир до сих пор не справился с пандемией коронавируса, а ученые продолжают анализировать шаги, которые ВОЗ предприняла, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции, пишет Financial Times.

Авторитетный медицинский журнал Lancet опубликовал отчет, в котором ученые проанализировали шаги Всемирной организации здравоохранения и правительств разных стран мира в борьбе с Covid-19.

Проанализировав распространение инфекции и шаги по борьбе с ней, ученые пришли к выводу, что ВОЗ и правительства стран с треском провалили борьбу с пандемией коронавируса — действовали слишком медленно и осторожно. По мнению ученых, неудачи в профилактике и международной солидарности привели к почти 18 миллионам смертей, и это только официально.

В своем отчете ученые назвали ряд основных причин провала ВОЗ в борьбе с Covid-19:

Назвали вспышку коронавирусной инфекции "пандемией" в марте 2020 года, лишь спустя три месяца после первого случая заражения; Не спешили признавать передачу вируса воздушно-капельным путем; Не спешили поддерживать ограничения на поездки в общественном транспорте; Не спешили вводить масочный режим в общественных местах.

По мнению авторов все эти промедления в результате обернулись миллионами смертей, которые можно было предотвратить. Более того, подобное промедление в принятии решений привело к устойчивому развитию коронавирусной инфекции в ряде стран.

Отметим, что Всемирная организация здравоохранения уже отреагировала на отчет ученых, опубликованный в журнале Lancet. По мнению представителей ВОЗ, они принимают ряд тезисов, однако настаивают, что в отчете есть несколько "ключевых упущений и неверных толкований". Более того, гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что их прогнозы относительно завершения пандемии коронавируса в ближайшее время весьма оптимистичны — "мы еще не в конце этого пути, но очень близко".

Профессор Джеффри Сакс из Колумбийского университета, возглавлявший комиссию Lancet считает, что миру пора принять суровую правду — мы провалили борьбу с пандемией коронавируса.

Причиной тому ученые считают, не только промедление ВОЗ в принятии решений, но и недостаточную сплоченность правительств в борьбе с распространением коронавируса. По мнению профессора Сакса, слишком много людей в разных уголках мира протестовали против основных мер предосторожности, и слишком многие страны отказались от глобального содействия всего мира в борьбе с этой инфекцией.

Ученые также отмечают, что на ранних стадиях пандемии основной проблемой стал так называемый "вакцинный национализм" — когда более бедные страны обвиняли более богатые в накоплении доз вакцины против Covid-19. Отметим, что в начале 2022 года предложение на рынке вакцин уже превысило спрос, однако ученые все еще считают доступ к вакцинам против коронавируса неравным.

В заключение, комиссия Lancet озвучила ряд рекомендаций для всего мира — ученые призвали все страны, особенно более успешные, сплотиться в борьбе с пандемией и общим фронтом поддерживать и укреплять работу системы ООН.

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