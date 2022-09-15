Журнал Lancet підтвердив провал ВООЗ у боротьбі з Covid-19: занадто зволікали й були обережними

Учені вважають, що Всесвітня організація охорони здоров'я надто зволікала в ухваленні рішень.

Related video

У 2019 році світ зіткнувся з невідомим вірусом Covid-19, який уразив всю планету. Світ досі не впорався з пандемією коронавірусу, а вчені продовжують аналізувати кроки, які ВООЗ зробила, щоб зупинити поширення коронавірусної інфекції, пише Financial Times.

Авторитетний медичний журнал Lancet опублікував звіт, де вчені проаналізували кроки Всесвітньої організації охорони здоров'я та урядів різних країн світу в боротьбі з Covid-19.

Проаналізувавши поширення інфекції та кроки боротьби з нею, вчені дійшли висновку, що ВООЗ і уряди країн із тріском провалили боротьбу з пандемією коронавірусу — діяли надто повільно й обережно. На думку вчених, невдачі в профілактиці та міжнародній солідарності призвели до майже 18 мільйонів смертей, і це лише офіційно.

У своєму звіті вчені назвали низку основних причин провалу ВООЗ у боротьбі з Covid-19:

Назвали спалах коронавірусної інфекції "пандемією" в березні 2020 року, лише через три місяці після першого випадку зараження; Не поспішали визнавати передачу вірусу повітряно-краплинним шляхом; Не поспішали підтримувати обмеження на поїздки в громадському транспорті; Не поспішали запроваджувати масковий режим у громадських місцях.

На думку авторів, усі ці зволікання в результаті обернулися мільйонами смертей, яких можна було запобігти. Крім того, подібне зволікання з ухваленням рішень призвело до сталого розвитку коронавірусної інфекції в низці країн.

Зазначимо, що Всесвітня організація охорони здоров'я вже відреагувала на звіт учених, опублікований у журналі Lancet. На думку представників ВООЗ, вони приймають низку тез, проте наполягають, що у звіті є кілька "ключових недоглядів і неправильних тлумачень". Крім того, гендиректор ВООЗ Тедрос Гебреїсус заявив, що їхні прогнози щодо завершення пандемії коронавірусу найближчим часом дуже оптимістичні — "ми ще не наприкінці цього шляху, але дуже близько".

Професор Джеффрі Сакс із Колумбійського університету, який очолював комісію Lancet, вважає, що пора прийняти сувору правду — ми провалили боротьбу з пандемією коронавірусу.

Причиною цього вчені вважають не лише зволікання ВООЗ із ухваленням рішень, а й недостатню згуртованість урядів у боротьбі з поширенням коронавірусу. На думку професора Сакса, занадто багато людей у різних куточках світу протестували проти основних запобіжних заходів, і надто багато країн відмовилися від глобального сприяння всього світу в боротьбі з цією інфекцією.

Учені також зазначають, що на ранніх стадіях пандемії основною проблемою став так званий "вакцинний націоналізм" — коли бідніші країни звинувачували багатші в накопиченні доз вакцини проти Covid-19. Зазначимо, що на початку 2022 року пропозиція на ринку вакцин уже перевищила попит, проте вчені все ще вважають доступ до вакцин проти коронавірусу нерівним.

Насамкінець, комісія Lancet озвучила низку рекомендацій для всього світу — вчені закликали всі країни, особливо успішніші, згуртуватися в боротьбі з пандемією та спільним фронтом підтримувати й зміцнювати роботу системи ООН.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про ще одну напасть, що обрушилася на світ, — віспу мавп: симптоми, лікування, профілактика й інша важлива інформація.