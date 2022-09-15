Подсказал навоз. Первые фермеры появились на земле на 2000 лет раньше, чем предполагалось

Археологи обнаружили древний навоз, который свидетельствует о том, что наши предки занимались животноводством намного раньше, чем мы думали.

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Первые раскопки в Абу-Хурейре, расположенном на территории современной Сирии, начались еще в 1970-х годах. В настоящее время этот участок территории затоплен из-за закрытия плотины, однако ученые до сих пор изучают образцы почвы, собранные почти 50 лет назад, пишет Daily Mail.

Группа археологов из США и Великобритании изучили образцы почвы и обнаружили в них скопление сферолитов — крохотных шариков на основе кальция, которые формируются в кишечнике травоядных животных, а после попадают в фекалии.

Эта находка позволила ученым приблизительно установить время, когда местные поселения начали привозить к глинобитным хижинам первый живой скот. Этот процесс положил начало одомашниванию скота, хотя ученые считают, что наши древние предки вряд ли осознавали этот процесс.

Анализ навоза позволил установить, что первые фермеры появились в период между 12,8 и 12,3 тысяч лет назад. Археологи предполагают, что именно в этот период наши предки охотники-собиратели начали приводить животных к своим домам. Любопытно, что обнаруженные данные свидетельствуют о том, что первые фермеры появились гораздо раньше, чем ранее предполагали археологи — приблизительно на 2000 лет.

[ + – ] Реконструкция хижины охотников-собирателей, относящаяся к эпохе эпипалеолита.

Ученые также установили, что местное население использовало навоз в качестве топлива — раскопки показывают, что он накапливался вблизи хижин. Также остатки навоза были найдены учеными возле очага внутри хижины. Кроме того, исследования показали, что древние поселения использовали навоз также и для создания своеобразных строительных материалов — например добавляли его в штукатурку для пола.

Профессор Питер Роули-Конуи из Даремского университета, изучил кости, найденные в Абу-Хурейры. По его мнение, жившие на этой территории тогда, выпасали самых первых известных истории домашних овец. Едва ли у них были знакомые нам сегодня стада, однако, их вполне можно назвать первыми фермерами.

Археологи также установили, что почва датированная периодом между 10 600 и 7 800 лет назад содержит меньше сферолита. Ученые считают, что в этот период количество домашних овец увеличилось и их уже выпасали на пастбищах, а не держали у дома.

В дальнейшем археологи надеются сопоставить полученные данные с другими находками на территории Юго-Восточной Азии. Это позволит понять, насколько фермерство этого периода было распространено на этих территориях.

Напомним, ранее Фокус писал, что в Мексике обнаружили древний город майя Паамул II.