Підказав гній. Перші фермери з'явилися на землі на 2000 років раніше, ніж передбачалося

Археологи виявили стародавній гній, який свідчить про те, що наші предки займалися тваринництвом набагато раніше, ніж ми думали.

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Перші розкопки в Абу-Хурейрі, розташованому на території сучасної Сирії, розпочалися ще в 1970-х роках. Зараз ця ділянка території затоплена через закриття греблі, проте вчені досі вивчають зразки ґрунту, зібрані майже 50 років тому, пише Daily Mail.

Група археологів зі США та Великобританії вивчили зразки ґрунту та виявили в них скупчення сферолітів — крихітних кульок на основі кальцію, які формуються в кишечнику травоїдних тварин, а потім потрапляють у фекалії.

Ця знахідка дозволила вченим приблизно встановити час, коли місцеві поселення почали привозити в глинобитні хатини першу живу худобу. Цей процес започаткував одомашнення худоби, хоча вчені вважають, що наші давні предки навряд чи усвідомлювали цей процес.

Аналіз гною дозволив встановити, що перші фермери з'явилися в період між 12,8 та 12,3 тисячами років тому. Археологи припускають, що саме в цей період наші предки мисливці-збирачі почали приводити тварин до своїх домівок. Цікаво, що виявлені дані свідчать, що перші фермери з'явилися набагато раніше, ніж раніше припускали археологи, — приблизно на 2000 років.

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Учені також встановили, що місцеве населення використовувало гній як паливо — розкопки показують, що його накопичували поблизу хатин. Також залишки гною були знайдені вченими біля вогнища всередині хатини. Крім того, дослідження показали, що стародавні поселення використовували гній також і для створення своєрідних будівельних матеріалів — наприклад, додавали його в штукатурку для підлоги.

Професор Пітер Роулі-Кону з Даремського університету вивчив кістки, знайдені в Абу-Хурейри. На його думку, люди, які жили на цій території тоді, випасали найперших відомих історії домашніх овець. Навряд чи в них були знайомі нам сьогодні стада, проте їх цілком можна назвати першими фермерами.

Археологи також встановили, що ґрунт, датований періодом між 10 600 і 7800 років тому, містить менше сфероліту. Вчені вважають, що в цей період кількість домашніх овець збільшилася, і їх випасали на пасовищах, а не тримали біля будинку.

Надалі археологи сподіваються зіставити отримані дані з іншими знахідками біля Південно-Східної Азії. Це дозволить зрозуміти, наскільки фермерство цього періоду було поширене на цих теренах.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що в Мексиці виявили стародавнє місто майя Паамул II.