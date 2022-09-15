Поиски Ноева ковчега: сколько раз в истории "находили" легендарную реликвию

Поисками легендарного ковчега в разные времена занимались как опытные археологи, актеры и даже астронавты.

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Легендарный миф о вселенском потопе, который был послан разгневанным богом, чтобы наказать людей, в значительной степени утопив их всех, появляется в большом количестве культур. Например, крупное наводнение в древнем Китае, названное Гун-Ю или же в вавилонском мифе, который мог вдохновить авторов Библии, пишет IFL Science.

Древние рассказы о наводнениях, конечно, не стоит воспринимать буквально. В библейской версии Ной собирает на своем ковчеге каждой твари по паре, что само по себе является умопомрачительным достижением, учитывая что человечество до сих пор не открыло все виды, населяющие Землю. Далее спасенным животным каким-то образом удается преодолеть проблему генетического разнообразия и снова заселить Землю.

Несмотря на всю неправдоподобность мифа, до сих пор существуют люди, которые продолжают поиски ковчега Ноя, а некоторые даже утверждают, что уже нашли его.

Христиане склонны верить в то, что ковчег покоится на горе Арарат в Турции и его поиски продолжаются.

Находка 1900 года

Некий Георгий Агопян утверждал, что нашел ковчег Ноя не один раз, а дважды. По словам мужчины, он еще мальчиком забирался на высокогорные пастбища на горе Арарат. После продолжительной засухи снег на верхушке горы отступил, обнажив тот самый ковчег. Мужчина утверждал, что поднялся по лестнице ковчега.

Также Агопян говорил, что смог посетить ковчер и во второй раз, некоторое время спустя.

Находка 1916 года

Согласно другой истории, летчик лейтенант Владимир Росковицкий нашел ковчег и даже смог исследовать его трюм и клетки для зверей. Но позже подробности его открытия якобы были засекречены после революции в России в 1917 году.

Как оказалось, эта история была "уткой" придуманной советским журналом в 1940 году, который взял интервью у вымышленного персонажа Росковицкого.

Поиски 1973 года

Астронавт Джеймс Ирвин никогда не утверждал, что нашел Ноев ковчег, но став ревностным христианином, возглавил масштабную экспедицию на гору Арарат.

Ирвин жаждал стать первым, кто отыщет ковчег, но как и предполагалось, команда вернулась домой с пустыми руками.

Находка 1993 года

Телеканал CBS запустил трансляцию программы "Невероятное открытие Ноева ковчега", где был продемонстрирован кусок дерева. Как утверждали авторы программы, этот деревянный кусок был взят из Ноева ковчега.

Герой программы Джордж Джаммал утверждал, что нашел ковчег, а деревянный брусок был тому доказательством.

Позже выяснилось, что Джаммал был безработным актером, который признался в розыгрыше. Кусок дерева, который он демонстрировал в программа, был взять из железнодорожных путей на Лонг-Бич. Также Джаммал признался, что никогда не был не только на горе Арарат, но и в Турции.

Находка 2021 года

В этот раз об открытии объявили археологи из проекта "Сканирование Ноева ковчега". Они утверждали, что обнаружили реликвию с помощью 3D-сканирования. Команда была уверенна в том, что обнаружила некий объект, который соответствовал библейским описаниям ковчега. Об этом ранее уже писал Фокус.

"Такие параллельные линии и прямые углы под поверхность – это то, чего вы совсем не ожидаете увидеть в природные геологических образованиях", — заявлял руководитель проекта Эндрю Джонс.

Правда, геологи утверждают, что Джонс нашел всего лишь камень.