Пошуки Ноєвого ковчега: скільки разів в історії "знаходили" легендарну реліквію

Пошуками легендарного ковчега у різні часи займалися як досвідчені археологи, актори та навіть астронавти.

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Легендарний міф про всесвітній потоп, який був посланий розгніваним богом, щоб покарати людей, значною мірою втопивши їх усіх, з'являється у великій кількості культур. Наприклад, велика повінь у стародавньому Китаї, названа Гун-Ю або ж у вавилонському міфі, який міг надихнути авторів Біблії, пише IFL Science.

Давні розповіді про повені, звичайно, не варто сприймати буквально. У біблійній версії Ной збирає на своєму ковчезі кожної тварі по парі, що саме по собі є дивовижним досягненням, враховуючи, що людство досі не відкрило всі види, що населяють Землю. Далі врятованим тваринам удається подолати проблему генетичного розмаїття і знову заселити Землю.

Незважаючи на всю неправдоподібність міфу, досі існують люди, які продовжують пошуки Ноєвого ковчега, а деякі навіть стверджують, що вже знайшли його.

Християни схильні вірити в те, що ковчег лежить на горі Арарат у Туреччині і його пошуки продовжуються.

Знахідка 1900 року

Деякий Георгій Агопян стверджував, що знайшов Нояв ковчег не один раз, а двічі. За словами чоловіка, він ще хлопчиком заліз на високогірні пасовища на горі Арарат. Після тривалої посухи сніг на верхівці гори відступив, оголивши цей ковчег. Чоловік стверджував, що піднявся сходами ковчега.

Також Агопян говорив, що зміг відвідати ковчер і вдруге, через деякий час.

Знахідка 1916 року

Відповідно до іншої історії, льотчик лейтенант Володимир Росковицький знайшов ковчег і навіть зміг дослідити його трюм та клітки для звірів. Але пізніше подробиці його відкриття були засекречені після революції в Росії у 1917 році.

Як виявилося, ця історія була вигадкою, придуманою радянським журналом у 1940 році, який взяв інтерв'ю у вигаданого персонажа Росковицького.

Пошуки 1973 року

Астронавт Джеймс Ірвін ніколи не стверджував, що знайшов Ноїв ковчег, але став ревним християнином, очолив масштабну експедицію на гору Арарат.

Ірвін жадав стати першим, хто знайде ковчег, але, як і передбачалося, команда повернулася додому з порожніми руками.

Знахідка 1993 року

Телеканал CBS запустив трансляцію програми "Неймовірне відкриття Ноєвого ковчега", де було продемонстровано шматок дерева. Як стверджували автори програми, цей дерев'яний шматок було взято з Ноєвого ковчега.

Герой програми Джордж Джаммал стверджував, що знайшов ковчег, а дерев'яний брусок був доказом цього.

Пізніше з'ясувалося, що Джаммал був безробітним актором, який зізнався у розіграші. Шматок дерева, який він демонстрував у програмі, був взяти із залізничних колій на Лонг-Біч. Також Джаммал зізнався, що ніколи не був не лише на горі Арарат, а й у Туреччині.

Знахідка 2021 року

Цього разу про відкриття оголосили археологи з проєкту "Сканування Ноєвого ковчега". Вони стверджували, що виявили реліквію за допомогою 3D-сканування. Команда була впевнена у тому, що виявила якийсь об'єкт, який відповідав біблійним описам ковчега. Про це раніше вже писав Фокус.

"Такі паралельні лінії та прямі кути під поверхню — це те, чого ви зовсім не очікуєте побачити в природних геологічних утвореннях", — заявляв керівник проекту Ендрю Джонс.

Щоправда, геологи стверджують, що Джонс знайшов лише камінь.