Свет из иных миров. Огромный зеленый шар с пылающим хвостом осветил небо над Шотландией (видео)

Сотни людей заметили большой яркий объект в небе, который летел так низко, что его можно было услышать.

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Прошлым вечером зеленый свет озарил небо над Шотландией, Ирландией и севером Англии — огромный зеленый шар пролетел так низко, что часть местного населения смогла его "услышать", пишет Daily Mail.

[ + – ] Камеры UKMON зафиксировали метеор. Фото: UKMON

Британская метеорная сеть (UKMON) зафиксировала сотни звонков от людей, которые наблюдали это чудо природы. Ученые также отмечают, что несколько их камер также зафиксировала метеор.

Известно, что метеор пронесся на огромной скорости и двигался с северо-запада Ирландии через небо Шотландии. По словам местных жителей, им и раньше доводилось видеть метеоры, однако падения таких масштабов еще не было.

Часть из очевидцев утверждают, что также слышали громкий хлопок, когда огненный шар ворвался в атмосферу Земли и преодолел звуковой барьер.

В сообщениях очевидцев отмечается, что объект был огромным, напоминал пылающий шар, а в небе за ним тянулся оранжевый пылающий хвост. Некоторые утверждают, что изначально посчитали метеор падающим самолетом или вертолетом, однако он двигался по дуге, что натолкнуло жителей Шотландии на мысль об метеоре.

Кстати, падение метеоров для данного региона — не редкость, местные жители рассказывают, что подобные огненные шары в небе они наблюдают последнее десятилетие. Однако в этот раз масштаб астрономического действа был уж слишком впечатляющим.

Сообщения об огненном шаре в небе также поступали из Дублина и Глазго. Люди отмечали, что гигантский шар осветил небо на городами зеленым светом. Есть свидетельства, что метеор разбился к северу от Глазго, однако официально эта информация не подтверждена.

Напомним, ранее Фокус писал, что в августе мы наблюдали ежегодный метеорный поток Персеиды.