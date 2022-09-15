Світло з інших світів. Величезна зелена куля з хвостом у вогні освітлила небо над Шотландією (відео)

Сотні людей помітили великий яскравий об'єкт у небі, що летів так низько, що його можна було почути.

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Минулого вечора зелене світло осяяло небо над Шотландією, Ірландією та північчю Англії — величезна зелена куля пролетіла так низько, що частина місцевого населення змогла її "почути", пише Daily Mail.

[ + – ] Камери UKMON зафіксували метеор. Фото: метеор

Британська метеорна мережа (UKMON) зафіксувала сотні дзвінків від людей, котрі спостерігали це диво природи. Вчені також зазначають, що кілька їхніх камер також зафіксували метеор.

Відомо, що метеор пронісся на величезній швидкості та рухався із північного заходу Ірландії через небо Шотландії. За словами місцевих жителів, їм і раніше доводилося бачити метеори, проте падіння таких масштабів ще не було.

Частина очевидців стверджують, що також чули гучний вибух, коли вогненна куля увірвалася в атмосферу Землі і подолала звуковий бар'єр.

У повідомленнях очевидців зазначається, що об'єкт був величезним, нагадував кулю у вогні, а в небі за ним тягнувся помаранчевий хвіст, охоплений вогнем. Деякі стверджують, що спочатку подумали, що метеор — літак або вертоліт, який падає, проте він рухався дугою, що наштовхнуло жителів Шотландії на думку про метеор.

До речі, падіння метеорів для цього регіону — не рідкість, місцеві жителі розповідають, що такі вогняні кулі в небі спостерігають останнє десятиліття. Однак цього разу масштаб астрономічного дійства був надто дивовижним.

Повідомлення про вогненну кулю в небі також надходили з Дубліна та Глазго. Люди зазначали, що гігантська куля освітлила небо над містами зеленим світлом. Є свідчення, що метеор розбився на північ від Глазго, проте офіційно ця інформація не підтверджена.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що у серпні ми спостерігали щорічний метеорний потік Персеїди.