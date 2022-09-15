На Филиппинах нашли скелет доисторического человека из последнего ледникового периода (фото)

Находки экспертов также включают наборы каменных орудий, окаменелости пресноводных моллюсков, тигра и местных млекопитающих.

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После повторных раскопок пещеры Пиландук на филиппинском острове Палаван, археологи обнаружили новые находки, которые, по оценкам экспертов, относятся к периоду последнего ледникового периода, пишет Manila Bulletin.

Археолог из Филиппинского университета Дилиман Джанин Очоа вместе с ученым Аме Гаронгом из Национального музея и членами сообщества Палавана повторно раскопали пещеру Пиландук.

[ + – ] Археологи повторно раскопали пещеру Пиландук

Обнаруженные артефакты включают останки доисторического человека, окаменелости пресноводных моллюсков, тигра и местных млекопитающих из максимума последнего оледенения (время максимального похолодания в течение последней ледниковой эпохи), а также наборы каменных орудий и доказательства специализированной охоты на оленей.

Помимо этого, благодаря радиоуглеродному датированию, специалисты смогли установить дату заселения человеком пещеры Пиландук в последний ледниковый период — примерно от 20 000 до 25 000 лет назад.

Недавно обнаруженные находки подтверждают результаты более ранних раскопок, которые идентифицировали плейстоценовое заселение этого места. Результаты, по словам группы археологов, еще раз подтвердили доказательства изменения поведения современных людей в поисках пищи, населяющих различную тропическую среду на островах Юго-Восточной Азии.

[ + – ] Кость лапы тигра, обнаруженная во время раскопок

"Что примечательно, пещера Пиландук имеет наиболее хорошо сохранившиеся археологические данные из всех мест на Филиппинском архипелаге. На Филиппинах не так много сохранившихся находок из максимума последнего оледенения, потому что многие из них были погружены под воду, когда береговая линия и уровень моря опустились", — заключил Очоа.

Напомним, что ранее исследователи пришли к выводу, что древнейший предок человека начал ходить еще 7 миллион лет назад. Как оказалось, прямохождение впервые освоили сахелантропы — значительно более древние приматы, а не австралопитеки или другие виды.