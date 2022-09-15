На Філіппінах знайшли скелет доісторичної людини з останнього льодовикового періоду (фото)

Знахідки експертів також включають набори кам'яних знарядь, скам'янілості прісноводних молюсків, тигра та місцевих ссавців.

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Після повторних розкопок печери Піландук на філіппінському острові Палаван, археологи виявили нові знахідки, які, за оцінками експертів, належать до періоду останнього льодовикового періоду, пише Manila Bulletin.

Археолог із Філіппінського університету Діліман Джанін Очоа разом із вченим Аме Гаронгом із Національного музею та членами спільноти Палавана повторно розкопали печеру Піландук.

[ + – ] Археологи повторно розкопали печеру Піландук

Виявлені артефакти включають останки доісторичної людини, скам'янілості прісноводних молюсків, тигра та місцевих ссавців з максимуму останнього зледеніння (час максимального похолодання протягом останньої льодовикової епохи), а також набори кам'яних знарядь та докази спеціалізованого полювання на оленів.

Крім цього, завдяки радіовуглецевому датуванню фахівці змогли встановити дату заселення людиною печери Піландук в останній льодовиковий період — приблизно від 20 000 до 25 000 років тому.

Нещодавно виявлені знахідки підтверджують результати ранніх розкопок, які ідентифікували плейстоценове заселення цього місця. Результати, за словами групи археологів, ще раз підтвердили докази зміни поведінки сучасних людей у пошуках їжі, що населяють різне тропічне середовище на островах Південно-Східної Азії.

[ + – ] Кістка лапи тигра, виявлена під час розкопок

"Що примітно, печера Піландук має найкраще збережені археологічні дані з усіх місць на Філіппінському архіпелазі. На Філіппінах не так багато збережених знахідок з максимуму останнього зледеніння, тому що багато з них пішли під воду, коли берегова лінія і рівень моря опустилися", — підсумував Очоа.

Нагадаємо, що раніше дослідники дійшли висновку, що найдавніший предок людини почав ходити ще 7 мільйон років тому. Як виявилося, прямоходіння вперше освоїли сахелантропи — значно давніші примати, а не австралопітеки чи інші види.