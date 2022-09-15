Археологи обнаружили 1400-летнее захоронение с очень редким и необычным предметом

Один из предметов погребального инвентаря ученые назвали особым подарком.

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Немецкие археологи обнаружили захоронение женщины, которое датируется 600 годом нашей эры. Ее похоронили вместе с достаточно редким предметом — металлическим складным стулом, пишет Live Science.

Археологи часто находят в захоронениях знатных людей прошлого монеты, оружие, драгоценности и другие ценные артефакты. Но ученые из Баварского государственного управления по охране памятников, Германия, обнаружили на юго-востоке Германии действительно редкий погребальный предмет — металлический складной стул.

Этот стул, в котором сохранился только металлический каркас, имеет размер 70 на 45 см в сложенном виде и его обнаружили в захоронении знатной женщины, которая умерла в возрасте 40-50 лет.

[ + – ] Этот стул, в котором сохранился только металлический каркас, имеет размер 70 на 45 см в сложенном виде и его обнаружили в захоронении знатной женщины, которая умерла в возрасте 40-50 лет Фото: Live Science

По словам археолога Хуберта Фера, эту женщину похоронили в 600 году нашей эры, но пока ничего не известно о том, кем она была. Предметы, которые нашли в могиле говорят о том, что она точно имела высокий социальный статус.

Ученые считают, что, хотя сохранилась только металлическая часть стула, вполне возможно, что он был изготовлен из других материалов, таких как дерево и кожа. По словам археологов, захоронения с такими стульями встречаются очень редко. Например, в Германии ранее обнаружили только одну такую могилу из ранних Средних веков, а во всей Европе их насчитывается только 29. Причем только в шести захоронениях подобные стулья имеют металлический каркас.

Из-за того, что эти предметы так редко встречаются в древних захоронениях и имели важное символическое значение в древних сообществах, ученые называют эти погребальные предметы особыми подарками.

[ + – ] Кроме стула в захоронении ученые обнаружили много других предметов, в том числе жемчужное ожерелье с маленькими разноцветными стеклянными бусинами, а также пояс с несколькими брошками Фото: Live Science

"Складные стулья имели особое символическое значение в прошлом и их использовали как знак отличия или знак власти те, кто имел высокой социальное положение. В основном это касалось мужчин. Удивительно то, что в большинстве найденных древних могил с такими стульями, были похоронены женщины", — говорит Фер.

Кроме стула в захоронении ученые обнаружили много других предметов, в том числе жемчужное ожерелье с маленькими разноцветными стеклянными бусинами, а также пояс с несколькими брошками. Также была найдена кость животного, возможно, коровы.

Также археологи обнаружили захоронение мужчины рядом с женщиной. Хотя личность этого человека также неизвестна, его похоронили с полным набором оружия, включая копье и щит, а также с другими ценными артефактами. В ближайшее время ученые планируют провести тщательный анализ найденных предметов и останков людей, чтобы выяснить, кем они были.

Как уже писал Фокус, в Англии обнаружили ценный клад из монет и золотого кольца, который зарыли во времена известно войны 15 века.

Также Фокус писал о том, что на Филиппинах нашли скелет доисторического человека из последнего ледникового периода.