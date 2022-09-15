Археологи виявили 1400-річне поховання з дуже рідкісним та незвичайним предметом
Один із предметів похоронного інвентарю вчені назвали особливим подарунком.
Німецькі археологи виявили поховання жінки, яка датується 600 роком нашої ери. Її поховали разом із досить рідкісним предметом — металевим складним стільцем, пише Live Science.
Археологи часто знаходять у похованнях знатних людей минулого монети, зброю, коштовності та інші цінні артефакти. Але вчені з Баварського державного управління з охорони пам'яток, Німеччина, виявили на південному сході Німеччини справді рідкісний похоронний предмет — металевий складний стілець.
Цей стілець, у якому зберігся лише металевий каркас, має розмір 70 на 45 см у складеному вигляді, його виявили у похованні знатної жінки, яка померла у віці 40-50 років.
За словами археолога Хуберта Фера, цю жінку поховали у 600 році нашої ери, але поки що нічого не відомо про те, ким вона була. Предмети, які знайшли у могилі, говорять про те, що вона точно мала високий соціальний статус.
Вчені вважають, що хоча збереглася тільки металева частина стільця, цілком можливо, що він був виготовлений з інших матеріалів, таких як дерево і шкіра. За словами археологів, поховання з такими стільцями трапляються дуже рідко. Наприклад, у Німеччині раніше виявили лише одну таку могилу з ранніх Середніх віків, а у всій Європі їх налічується лише 29. Причому лише у шести похованнях подібні стільці мають металевий каркас.
Через те, що ці предмети так рідко зустрічаються у стародавніх похованнях і мали важливе символічне значення у стародавніх спільнотах, вчені називають ці похоронні предмети особливими подарунками.
"Складні стільці мали особливе символічне значення в минулому і їх використовували як відзнаку або знак влади ті, хто мав високий соціальний стан. Переважно це стосувалося чоловіків. Дивно те, що в більшості знайдених стародавніх могил з такими стільцями були поховані жінки", — каже Фер.
Окрім стільця у похованні вчені виявили багато інших предметів, зокрема перлинне намисто з маленькими різнокольоровими скляними намистинами, а також пояс із кількома брошками. Також було знайдено кістку тварини, можливо, корови.
Також археологи виявили поховання чоловіка поряд із жінкою. Хоча особа цієї людини також невідома, її поховали з повним набором зброї, включаючи спис та щит, а також з іншими цінними артефактами. Найближчим часом вчені планують провести ретельний аналіз знайдених предметів та останків людей, щоб з'ясувати, ким вони були.
Як уже писав Фокус, в Англії виявили цінний скарб із монет і золотого кільця, який закопали за часів відомої війни 15 століття.
Також Фокус писав про те, що на Філіппінах знайшли скелет доісторичної людини з останнього льодовикового періоду.