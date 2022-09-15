Археологи виявили 1400-річне поховання з дуже рідкісним та незвичайним предметом

Один із предметів похоронного інвентарю вчені назвали особливим подарунком.

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Німецькі археологи виявили поховання жінки, яка датується 600 роком нашої ери. Її поховали разом із досить рідкісним предметом — металевим складним стільцем, пише Live Science.

Археологи часто знаходять у похованнях знатних людей минулого монети, зброю, коштовності та інші цінні артефакти. Але вчені з Баварського державного управління з охорони пам'яток, Німеччина, виявили на південному сході Німеччини справді рідкісний похоронний предмет — металевий складний стілець.

Цей стілець, у якому зберігся лише металевий каркас, має розмір 70 на 45 см у складеному вигляді, його виявили у похованні знатної жінки, яка померла у віці 40-50 років.

[ + – ] Цей стілець, у якому зберігся лише металевий каркас, має розмір 70 на 45 см у складеному вигляді, його виявили у похованні знатної жінки, яка померла у віці 40-50 років. Фото: Seneca-Guns

За словами археолога Хуберта Фера, цю жінку поховали у 600 році нашої ери, але поки що нічого не відомо про те, ким вона була. Предмети, які знайшли у могилі, говорять про те, що вона точно мала високий соціальний статус.

Вчені вважають, що хоча збереглася тільки металева частина стільця, цілком можливо, що він був виготовлений з інших матеріалів, таких як дерево і шкіра. За словами археологів, поховання з такими стільцями трапляються дуже рідко. Наприклад, у Німеччині раніше виявили лише одну таку могилу з ранніх Середніх віків, а у всій Європі їх налічується лише 29. Причому лише у шести похованнях подібні стільці мають металевий каркас.

Через те, що ці предмети так рідко зустрічаються у стародавніх похованнях і мали важливе символічне значення у стародавніх спільнотах, вчені називають ці похоронні предмети особливими подарунками.

[ + – ] Окрім стільця у похованні вчені виявили багато інших предметів, зокрема перлинне намисто з маленькими різнокольоровими скляними намистинами, а також пояс з кількома брошками Фото: Seneca-Guns

"Складні стільці мали особливе символічне значення в минулому і їх використовували як відзнаку або знак влади ті, хто мав високий соціальний стан. Переважно це стосувалося чоловіків. Дивно те, що в більшості знайдених стародавніх могил з такими стільцями були поховані жінки", — каже Фер.

Окрім стільця у похованні вчені виявили багато інших предметів, зокрема перлинне намисто з маленькими різнокольоровими скляними намистинами, а також пояс із кількома брошками. Також було знайдено кістку тварини, можливо, корови.

Також археологи виявили поховання чоловіка поряд із жінкою. Хоча особа цієї людини також невідома, її поховали з повним набором зброї, включаючи спис та щит, а також з іншими цінними артефактами. Найближчим часом вчені планують провести ретельний аналіз знайдених предметів та останків людей, щоб з'ясувати, ким вони були.

Як уже писав Фокус, в Англії виявили цінний скарб із монет і золотого кільця, який закопали за часів відомої війни 15 століття.

Також Фокус писав про те, що на Філіппінах знайшли скелет доісторичної людини з останнього льодовикового періоду.