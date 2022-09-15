В Ираке туристы стекаются к 2300-летнему городу, разрушенному варварской атакой ИГИЛ (фото)

Древний город когда-то был крупным религиозным и торговым центром Парфянской империи и имел высокие укрепления и великолепные храмы, архитектурный стиль которых черпал вдохновение у греков и римлян.

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Хатра (или Эль-Хадр) — древний город, который был в составе Парфянского царства и находится в 110 км к юго-западу от Мосула, сильно пострадал в 2015 году от рук террористической группировки ИГИЛ, в период, когда боевики оккупировали регион, пишет Express.

Через 5 лет после разгрома ИГИЛом Мосул и прилегающие к нему районы начали возвращаются к нормальной жизни, а исторический памятник Хатра вновь открыт для туристов. Стремясь продемонстрировать наследие и самобытность, Дом наследия Мосула организовал экскурсию по древнему месту.

Внесенный ЮНЕСКО в список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой исчезновения, Хатра был укрепленным караванным городом, который служил столицей небольшого арабского королевства Хатра, расположенного между Римской и Парфянской империями.

[ + – ] Через 5 лет после разгрома ИГИЛом Мосул и прилегающие к нему районы начали возвращаются к нормальной жизни, а исторический памятник Хатра вновь открыт для туристов

Город достиг своего расцвета во II веке, но вскоре был разрушен и заброшен в III веке, пока его впечатляющие руины не были, наконец, заново открыты в XIX веке. Это место находилось всего в двух часах езды от Мосула, который служил столицей Исламского государства во время его короткого, но жестокого пребывания у власти.

В течение этого периода террористическая группа осудила это древнее место, заявив, что многие его артефакты являются "неисламскими" и поощряли политеизм, поэтому нельзя допускать их существования. И это даже несмотря на то, что место охранялось в течение 1400 лет различными исламскими режимами, базировавшимися в регионе.

Древний город когда-то был крупным религиозным и торговым центром Парфянской империи и имел высокие укрепления и великолепные храмы, архитектурный стиль которых черпал вдохновение у греков и римлян, добавляя некоторые восточные декоративные элементы.

[ + – ] Древний город когда-то был крупным религиозным и торговым центром Парфянской империи

В 2015 году ИГИЛ опубликовало видео, на котором его боевики уничтожают ряд барельефов на этом месте, стреляя по ним и разбирая статуи кирками.

В феврале этого года местные власти представили на этом месте три реставрации, в том числе скульптуру в римском стиле в натуральную величину и рельефы на стене великого храма.

Напомним, что ранее на Филиппинах ученые наткнулись на скелет доисторического человека из последнего ледникового периода. Другие артефакты включают останки тигра, пресноводных моллюсков и наборы каменных орудий.