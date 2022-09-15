В Іраку туристи стікаються до 2300-річного міста, зруйнованого варварською атакою ІДІЛ (фото)

Стародавнє місто колись було великим релігійним та торговим центром Парфянської імперії і мало високі укріплення та чудові храми, архітектурний стиль яких черпав натхнення у греків та римлян.

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Хатра (або Ель-Хадр) — стародавнє місто, яке було у складі Парфянського царства і знаходиться за 110 км на південний захід від Мосула, сильно постраждав у 2015 році від рук терористичного угрупування ІДІЛ, у період, коли бойовики окупували регіон, пише Express.

Через 5 років після розгрому ІДІЛом Мосул та прилеглі до нього райони почали повертатися до нормального життя, а історична пам'ятка Хатра знову відкрита для туристів. Прагнучи продемонструвати спадщину та самобутність, Будинок спадщини Мосула організував екскурсію древнім місцем.

Внесений ЮНЕСКО до списку об'єктів всесвітньої спадщини, що знаходяться під загрозою зникнення, Хатра був укріпленим караванним містом, яке служило столицею невеликого арабського королівства Хатра, розташованого між Римською та Парфянською імперіями.

[ + – ] Через 5 років після розгрому ІДІЛом Мосул та прилеглі до нього райони почали повертатися до нормального життя, а історична пам'ятка Хатра знову відкрита для туристів

Місто досягло свого розквіту в II столітті, але незабаром було зруйноване і покинуте в III столітті, поки його дивовижні руїни, нарешті, знову не відкрили в XIX столітті. Це місце знаходилося всього за дві години їзди від Мосула, який служив столицею Ісламської держави під час її короткого, але жорстокого перебування при владі.

Протягом цього періоду терористична група засудила це давнє місце, заявивши, що багато його артефактів є "неісламськими" і заохочували політеїзм, тому не можна допускати їх існування. І це навіть попри те, що місце охоронялося протягом 1400 років різними ісламськими режимами, що базувалися у регіоні.

Стародавнє місто колись було великим релігійним та торговим центром Парфянської імперії і мало високі укріплення та чудові храми, архітектурний стиль яких черпав натхнення у греків та римлян, додаючи деякі східні декоративні елементи.

[ + – ] Стародавнє місто колись було великим релігійним та торговим центром Парфянської імперії

У 2015 році ІДІЛ опублікувало відео, на якому його бойовики знищують низку барельєфів на цьому місці, стріляючи по них та розбираючи статуї кирками.

У лютому цього року місцева влада представила на цьому місці три реставрації, зокрема скульптуру в римському стилі в натуральну величину та рельєфи на стіні великого храму.

Нагадаємо, що раніше на Філіппінах вчені натрапили на скелет доісторичної людини з останнього льодовикового періоду. Інші артефакти включають останки тигра, прісноводних молюсків та набори кам'яних знарядь.