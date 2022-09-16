Нашептали моллюски. Названа причина наступления мини-ледникового периода на Земле сотни лет назад

Молчаливые двусторонние моллюски могут многое рассказать о том, что происходило в разные времена на планете.

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Ученые считают, что моллюски — являются своеобразными летописцами истории и хранят в себе множество знаний, в том числе и об изменениях климата на Земле, пишет Science Alert.

Полосы роста на панцирях моллюсков чем-то схожи с годовыми кольцами деревьев, и хранят множество любопытной информации о том, как менялась окружающая среда на протяжении множества десятилетий. Ученые сравнивают полосы на панцирях моллюсков с древними дневниками — эти обрывистые записи могут быть расшифрованы и прочитаны спустя столетия, после того, как они были записаны.

Исследователи считают, что древние предки современных моллюсков прокладывали ходы в минеральном кальците еще более 500 миллионов лет тому — за 300 миллионов до появления динозавров на Земле. Это беспрецедентное окно в климат прошлого, которым просто невозможно не воспользоваться.

Для формирования своих полос роста моллюскам необходимо вытягивать из воды изотопы кислорода и углерода. В результате химический состав этих линий способен многое рассказать ученым — например о температуре морской воды, содержании в ней соли и углерода.

В новом исследовании ученые изучили панцири трех двустворчатых моллюсков с шельфа Северной Ирландии. Полученные данные пролили свет на события, происходящие сотни лет назад на Земле, когда наша планета перешла в период мини-ледникового периода.

"Малый ледниковый период" впервые начался в 13 веке в Северной Атлантике. До сих пор у ученых не было четкого понимания, что стало катализатором и запустило этот процесс. Однако новые данные, считанные с панцирей моллюсков, пролили свет на события того времени.

Ученые предполагают, что температура на севере Атлантики способствовала таянию морского льда в Северном Ледовитом океане. Это в свою очередь способствовало высвобождению пресной воды, которая смешивалась с морской, тем самым ослабляя океанические течения.

Все это вместе привело к уменьшению объема тепла, которое океанические течения переносили к полюсу. Что в свою очередь привело к расширению здесь морского льда. По мнению ученых, сложившаяся ситуация весьма способствовала погружению планеты в новую эпоху холода, льда и снега.

Однако данные, полученные с панцирей моллюсков не только приоткрыли завесу прошлых климатических изменений, но и стали своеобразным предупреждением для будущего.

Ученые считают, что сегодня планета движется в обратном направлении — Земля нагревается и мир ежедневно изучает сценарии климатических изменений из-за глобального потепления. Но исследователи опасаются, что в ближайшем обозримом будущем нас ждет еще один переломный момент в Северной Атлантике.

Исследования показывают, что исчезновение арктических ледников, а также Гренландского ледяного щита повлечет за собой события подобные тем, что произошли в эпоху "маленького ледникового периода" — высвобождение такого количества пресной воды повлечет к резкому и долгосрочному изменению климата.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что ледник судного дня держится на волоске и тает вдвое быстрее, чем мы думали.