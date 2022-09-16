Нашепотіли молюски. Названо причину приходу мінільодовикового періоду на Землі сотні років тому

Мовчазні двосторонні молюски можуть багато розповісти про те, що відбувалося в різні часи на планеті.

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Вчені вважають, що молюски є своєрідними літописцями історії і зберігають у собі безліч знань, зокрема і про зміни клімату на Землі, пише Science Alert.

Смуги росту на панцирах молюсків чимось схожі з річними кільцями дерев і зберігають безліч цікавої інформації про те, як змінювалося навколишнє середовище протягом багатьох десятиліть. Вчені порівнюють смуги на панцирах молюсків зі стародавніми щоденниками — ці стрімкі записи можна розшифрувати та прочитати через століття, після того, як їх записали.

Дослідники вважають, що давні предки сучасних молюсків прокладали ходи в мінеральному кальциті ще понад 500 мільйонів років тому — за 300 мільйонів до появи динозаврів на Землі. Це безпрецедентне вікно у клімат минулого, яким просто неможливо не скористатися.

Для формування своїх смуг росту молюскам необхідно витягати із води ізотопи кисню та вуглецю. В результаті хімічний склад цих ліній здатний багато розповісти вченим — наприклад про температуру морської води, вміст у ній солі та вуглецю.

У новому дослідженні вчені вивчили панцирі трьох двостулкових молюсків із шельфу Північної Ірландії. Отримані дані пролили світло на події сотні років тому на Землі, коли наша планета перейшла в період мінільодовикового періоду.

"Малий льодовиковий період" вперше розпочався у 13 столітті у Північній Атлантиці. Досі вчені не мали чіткого розуміння, що стало каталізатором і запустило цей процес. Однак нові дані, зчитані з панцирів молюсків, пролили світло на події того часу.

Вчені припускають, що температура на півночі Атлантики сприяла таненню морського льоду в Північному Льодовитому океані. Це зі свого боку сприяло вивільненню прісної води, яка поєднувалася з морською, цим послаблюючи океанічні течії.

Все це разом призвело до зменшення обсягу тепла, яке океанічні течії переносили до полюса. Що, зі свого боку, призвело до розширення тут морського льоду. На думку вчених, ситуація, що склалася, дуже сприяла зануренню планети в нову епоху холоду, льоду і снігу.

Однак дані, отримані з панцирів молюсків не тільки відкрили завісу минулих кліматичних змін, а й стали своєрідним попередженням для майбутнього.

Вчені вважають, що сьогодні планета рухається у зворотному напрямку — Земля нагрівається і щоденно вивчає світ сценарії кліматичних змін через глобальне потепління. Але дослідники побоюються, що в найближчому майбутньому на нас чекає ще один переломний момент у Північній Атлантиці.

Дослідження показують, що зникнення арктичних льодовиків, а також Гренландського крижаного щита спричинить події подібні до тих, що сталися в епоху "маленького льодовикового періоду" — вивільнення такої кількості прісної води спричинить різку і довгострокову зміну клімату.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що льодовик судного дня тримається на волосині і тане вдвічі швидше, ніж ми думали.