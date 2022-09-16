Не так, как люди. Ученые выяснили, на что обращают особое внимание собаки в окружающем их мире

Новое исследование показывает, что собак не сильно интересуют живые или неживые объекты, они концентрируют внимание на другом.

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Американские ученые провели исследование пока только на двух собаках, чтобы выяснить как эти животные видят окружающий их мир. С помощью аппарата МРТ и с использованием искусственного интеллекта, нейросети, ученые получили интересные результаты эксперимента, пишет ScienceAlert.

Группа ученых из Принстонского университета использовали искусственный интеллект для того, чтобы расшифровать визуальную обработку мозгом собак увиденных ими видеороликов.

Хотя мы провели исследование только на двух собаках, все же мы больше узнали о том, что происходит в их мозге, когда они обрабатывают увиденную информацию. Я думаю дальнейшие исследования дадут еще большее представление о том, как работает разум этих животных", — говорит Эрин Филлипс из Принстонского университета.

Для своего эксперимента ученые создали три 30-минутных видеоролика. Они сняли бегающих собак, людей, которые взаимодействовали с этими собаками, также на видео были показаны едущие автомобили, взаимодействия людей друг с другом, также кошки и собаки, которые находятся рядом.

Двух собак поместили в аппарат МРТ и показывали эти видеоролики в течение трех 30-минутных сеансов. Эти видео ученые разделили временными метками для идентификации таких классификаторов, как объекты (собаки, люди, транспортные средства или другие животные) и действия (такие как бег, общение, прием пищи или игра).

[ + – ] Двух собак поместили в аппарат МРТ и показывали эти видеоролики в течение трех 30-минутных сеансов Фото: ScienceAlert

В это время ученые сканировали мозг собак и данные передавались в нейросеть, которая обрабатывала полученную информацию. В рамках исследования ученые также попросили двух добровольцев также смотреть эти видеоролики и их мозг также сканировали с помощью МРТ.

ИИ смог сопоставить данные человеческого мозга с данными мозга собак. В результате ученые выяснили, что существует большая разница в восприятии мира между человеком и собакой.

"Наши результаты показывают, что собаки гораздо лучше визуально настроены на действия, чем на то, кто или что выполняет эти действия. Мы, люди, очень объектно-ориентированы. Собаки, похоже, меньше озабочены тем, кого или что они видят, и больше озабочены тем, что делают эти объекты", — говорит Филлипс.

[ + – ] По словам ученой, собаки, имеют существенные отличия в восприятии мира по сравнению с людьми Фото: Pixabay

По словам ученой, собаки, имеют существенные отличия в восприятии мира по сравнению с людьми. Они различают только оттенки того, что мы воспринимаем как синюю и желтую части спектра, но они имеют более высокую плотность зрительных рецепторов, которые чувствительны к движению.

"Это может быть связано с тем, что собакам нужно больше знать об угрозах в окружающей их среде, чем людям. Мы больше полагаемся на зрение, но у собак более важную роль играет обоняние. Их мозг обрабатывает совокупность этой информации, которую они получают", — говорит Филлипс.

Фокус уже подробно писал о том, что ученые рассказали, каким именно видят окружающий мир собаки и какие цвета они могут различать.