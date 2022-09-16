Не так, як люди. Вчені з'ясували, на що звертають особливу увагу собаки в навколишньому світі

Нове дослідження показує, що собак не дуже цікавлять живі чи неживі об'єкти, вони концентрують увагу на іншому.

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Американські вчені провели дослідження поки тільки на двох собаках, щоб з'ясувати, як ці тварини бачать навколишній світ. За допомогою апарату МРТ та з використанням штучного інтелекту, нейромережі, вчені отримали цікаві результати експерименту, пише ScienceAlert.

Група вчених із Принстонського університету використовували штучний інтелект для того, щоб розшифрувати візуальну обробку мозком собак побачених ними відеороликів.

"Хоча ми провели дослідження тільки на двох собаках, все ж таки ми більше дізналися про те, що відбувається в їх мозку, коли вони обробляють побачену інформацію. Я думаю, подальші дослідження дадуть ще більше уявлення про те, як працює розум цих тварин», — каже Ерін Філліпс з Принстонського університету.

Для свого експерименту вчені створили три 30-хвилинні відеоролики. Вони зняли собак, що бігають, людей, які взаємодіяли з цими собаками, також на відео показані автомобілі під час руху, взаємодії людей одне з одним, а також кішки та собаки, які знаходяться поруч.

Двох собак помістили в апарат МРТ та показували ці відеоролики протягом трьох 30-хвилинних сеансів. Ці відео вчені розділили тимчасовими мітками для ідентифікації таких класифікаторів, як об'єкти (собаки, люди, транспортні засоби або інші тварини) та дії (такі як біг, спілкування, їда або гра).

[ + – ] Двох собак помістили в апарат МРТ та показували ці відеоролики протягом трьох 30-хвилинних сеансів Фото: ScienceAlert

У цей час вчені сканували мозок собак і дані передавалися до нейромережі, яка обробляла отриману інформацію. В межах дослідження вчені також попросили двох добровольців також дивитися ці відеоролики та їхній мозок також сканували за допомогою МРТ.

ШІ зміг зіставити дані людського мозку із даними мозку собак. В результаті вчені з'ясували, що існує велика різниця у сприйнятті миру між людиною та собакою.

"Наші результати показують, що собаки набагато краще візуально налаштовані на дії, ніж на те, хто або що виконує ці дії. Ми, люди, дуже об'єктно-орієнтовані. Собаки, схоже, менш стурбовані тим, кого чи що вони бачать, і більше стурбовані тим, що роблять ці об'єкти", — каже Філліпс.

[ + – ] За словами вченої, собаки мають суттєві відмінності у сприйнятті світу в порівнянні з людьми Фото: Pixabay

За словами вченої, собаки мають суттєві відмінності у сприйнятті світу, якщо порівняти з людьми. Вони розрізняють лише відтінки того, що ми сприймаємо як синю та жовту частини спектра, але вони мають вищу щільність зорових рецепторів, які чутливі до руху.

"Це може бути пов'язане з тим, що собакам потрібно більше знати про загрози в навколишньому середовищі, ніж людям. Ми більше покладаємося на зір, але у собак важливішу роль відіграє нюх. Їхній мозок обробляє сукупність цієї інформації, яку вони отримують", — каже Філліпс.

Фокус вже докладно писав про те, що вчені розповіли, яким саме бачать навколишній світ собаки та які кольори вони можуть розрізняти.