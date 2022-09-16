Причуды природы. В Китае нашли сферические яйца динозавров размером с грейпфрут (фото)

Как отмечают эксперты, ранее неизвестный вид динозавров в конце мелового периода откладывал сферические яйца, которые с тех пор за миллионы лет заполнились кристаллами.

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По всему миру динозавры отложили миллиарды яиц, некоторые из которых так и не вылупились. Причуды геологии привели к тому, что в Китае их сохранилось больше, чем где-либо еще, пишет IFLS.

Бассейн Цяньшань является исключением. Хотя он богат окаменелостями млекопитающих, рептилий и птиц, только недавно там были обнаружены три яйца динозавров. Два яйца (третье было утеряно) по размеру и форме очень сильно отличались и не были похожи на яйца, известные ученым.

Большая часть того, что ученые знают о динозаврах, исходит из их костей и зубов. Однако иногда специалисты обнаруживают и другие останки, включая следы или яйца. Не всегда возможно сопоставить их с более традиционно описываемыми видами, но в целях исследования палеонтологи все равно дают им имена и классифицируют их.

Динозавров, известных только по их яйцам, называют оовидами, и у них есть свои собственные оо-семейства и оо-роды, основанные на очевидных родственных связях.

Что касается найденных яиц, они имеют особенности, которые относят их к семейству Stalicoolithidae. Насколько близкородственными были динозавры, откладывавшие яйца Stalicoolithidae, палеонтологи не знают, но все члены семейства имеют общие черты, особенно вторичную яичную скорлупу, которая отличает их от яиц других динозавров. Яйца из Цяньшань больше, чем яйца других Stalicoolithidae. Это указывает на то, что они относятся к новому виду, который ученые назвали Shixingoolithus qianshanensis, а сами уцелевшие яйца QS-01 и QS-02.

[ + – ] Виды яиц полностью, изнутри с кристаллами и обломок в деталях

Стоит отметить, что QS-01 неполный, но заполнен скоплениями кристаллов кальцита. Яйца имеют длину 10,5 и 13,7 см и ширину 9,9 и 13,4 см.

Хотя яйца динозавров обычно имеют меньшую разницу между тупыми и заостренными концами, чем яйца современных птиц, они также имеют тенденцию быть более удлиненными, что делает Shixingoolithus необычным. Яичная скорлупа тоньше, особенно по размеру яйца, чем у их ближайших собратьев.

Несмотря на то, что это первые яйца динозавров — фактически первое свидетельство существования динозавров, из Цяньшаня, они уж точно не будут последними. Условия, сформировавшиеся там в течение мелового периода и раннего палеогена позволили сформироваться огромному количеству отложений. Одна только формация верхнего мела имеет толщину 887 м, так что исследователей есть много возможностей для поиска новых яиц и костей легендарных рептилий.

Напомним, что ранее в Канаде обнаружили удивительную находку — полный скелет динозавра, покрытый кожей. Этот динозавр представляет собой гадрозавра или как их еще называют — "утконосые" динозавры.