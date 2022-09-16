Чудасії природи. У Китаї знайшли сферичні яйця динозаврів розміром із грейпфрут (фото)

Як зазначають експерти, раніше невідомий вид динозаврів наприкінці крейдяного періоду відкладав сферичні яйця, які відтоді за мільйони років наповнювалися кристалами.

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У всьому світі динозаври відклали мільярди яєць, деякі з яких так і не вилупилися. Чудасії геології призвели до того, що в Китаї їх збереглося більше, ніж будь-де ще, пише IFLS.

Басейн Цяньшань є винятком. Хоча він багатий на скам'янілості ссавців, рептилій і птахів, тільки недавно там були виявлені три яйця динозаврів. Два яйця (третє було втрачено) за розміром і формою дуже відрізнялися і не були схожі на яйця, відомі вченим.

Більшість того, що вчені знають про динозаврів, виходить з їхніх кісток і зубів. Однак іноді фахівці виявляють інші останки, включаючи сліди або яйця. Не завжди можна порівняти їх із більш традиційно описуваними видами, але з метою дослідження палеонтологи однаково дають їм імена і класифікують їх.

Динозаврів, відомих лише за їхніми яйцями, називають оовідами, і вони мають свої власні оо-родини і оо-роди, засновані на очевидних родинних зв'язках.

Що стосується знайдених яєць, вони мають особливості, які відносять їх до сімейства Stalicoolithidae. Наскільки близькими були динозаври, що відкладали яйця Stalicoolithidae, палеонтологи не знають, але всі члени сімейства мають спільні риси, особливо вторинну яєчну шкаралупу, яка відрізняє їх від яєць інших динозаврів. Яйця з Цяньшань більше, ніж яйця інших Stalicoolithidae. Це вказує на те, що вони належать до нового виду, який вчені назвали Shixingoolithus qianshanensis, а самі вцілілі яйця QS-01 та QS-02.

[ + – ] Вид яєць повністю, зсередини з кристалами та уламок у деталях

QS-01 неповний, але заповнений скупченнями кристалів кальциту. Яйця мають довжину 10,5 та 13,7 см і ширину 9,9 та 13,4 см.

Хоча у динозаврів яйця зазвичай мають меншу різницю між тупими і загостреними кінцями, ніж яйця сучасних птахів, вони також мають тенденцію бути більш подовженими, що робить Shixingoolithus незвичайним. Яєчна шкаралупа тонша, особливо за розміром яйця, ніж у їхніх найближчих побратимів.

Незважаючи на те, що це перші яйця динозаврів — фактично перше свідчення існування динозаврів з Цяньшаню, вони точно не будуть останніми. Умови, що сформувалися там протягом крейдяного періоду та раннього палеогену, дозволили сформуватися величезній кількості відкладень. Одна тільки формація верхньої крейди має товщину 887 м, тому дослідників є багато можливостей для пошуку нових яєць і кісток легендарних рептилій.

Нагадаємо, що раніше в Канаді виявили дивовижну знахідку — повний скелет динозавра, вкритий шкірою. Цей динозавр є гадрозавром або як їх ще називають — "качконосим" динозавром.