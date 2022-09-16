Опасные звоночки. Подъем уровня моря вокруг Новой Зеландии ускорился вдвое за последние 60 лет

Исследование показывает, что в трех из четырех точек наблюдения уровень моря повышался с рекордной скоростью.

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Береговая линия Новой Зеландии обширна и большинство дома расположены у береговой линии — по предварительным подсчетам от повышения уровня воды в океане пострадает каждый седьмой житель островов. То есть почти 700 тысяч человек, пишет The Guardian.

Ситуация становится все более критической с каждым годом. В то время как ученые ежегодно рапортуют о последствиях глобального потепления и таяния ледников, местные власти подсчитывают ущерб, который будет нанесен жителям островов в результате рекордного подъема воды в океане.

Так, по предварительным подсчетам, менее чем через 30 лет более 10 тысяч домов пострадаю от подъема воды, при этом их дома не будут застрахованы. Власти оценивают, что ущерб по меньшей мере составит около 14 миллионов долларов.

В прошлом году правительство Новой Зеландии опубликовало первый национальный план подготовки к стихийным бедствиям, который также рассматривает и устранение последствий климатических изменений, в том числе и подъема уровня воды в океане.

В ходе последних исследований ученые обнаружили, что за последние 60 лет уровень воды у берегов Новой Зеландии начал повышаться вдвое быстрее. Об этом свидетельствуют данные двух периодов: с 1901 по 1960 и с 1961 по 2020 годы. Наблюдения были собраны из четырех точек — в трех из них показатели были рекордно высокими.

Например, в одной из точек наблюдения, Веллингтоне, исследователи обнаружили самый большой рост уровня моря за последние 60 лет — он составил 2,8 мм за год. В то же время наиболее печальная тенденция была обнаружена в другой наблюдательной точке, Литтелтоне — здесь ученые проследили высокую общую тенденцию за последние более 120 лет — рост уровня воды в море на 2,2 мм в год.

Ученые проанализировали полученные данные и пришли к выводу, что причиной такого ускорения роста воды в океане являются изменения климата. Более того, исследователи уверены, что в ближайшие годы эти показатели будут только расти.

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