Небезпечні дзвіночки. Підйом рівня моря навколо Нової Зеландії прискорився вдвічі за останні 60 років

Дослідження показує, що в із чотирьох точок спостереження рівень моря підвищувався з рекордною швидкістю.

Related video

Берегова лінія Нової Зеландії велика, і більшість будинків розташовані біля берегової лінії — за попередніми підрахунками від підвищення рівня води в океані постраждає кожен сьомий житель островів. Тобто майже 700 тисяч людей, пише The Guardian.

Ситуація стає дедалі критичнішою з кожним роком. Тоді як учені щороку рапортують про наслідки глобального потепління й танення льодовиків, місцева влада підраховує шкоду, яку буде завдано жителям островів унаслідок рекордного підйому води в океані.

Так, за попередніми підрахунками, менш як через 30 років понад 10 тисяч будинків постраждають від підйому води, при цьому їхні будинки не будуть застраховані. Влада оцінює, що збитки щонайменше складуть близько 14 мільйонів доларів.

Минулого року уряд Нової Зеландії опублікував перший національний план підготовки до стихійних лих, який також розглядає і усунення наслідків кліматичних змін, зокрема підвищення рівня води в океані.

У ході останніх досліджень учені виявили, що за останні 60 років рівень води біля берегів Нової Зеландії почав підвищуватися вдвічі швидше. Про це свідчать дані двох періодів: із 1901 по 1960 і з 1961 по 2020 роки. Спостереження зібрали з чотирьох точок — у трьох із них показники були рекордно високими.

Наприклад, в одній із точок спостереження, Веллінгтоні, дослідники виявили найбільше зростання рівня моря за останні 60 років — він становив 2,8 мм за рік. Водночас найсумнішу тенденцію виявили в іншій точці спостереження, Літтелтоні — тут учені простежили високу загальну тенденцію за останні більше 120 років — зростання рівня води в морі на 2,2 мм на рік.

Учені проаналізували отримані дані й дійшли висновку, що причиною такого прискорення зростання води в океані є зміни клімату. Кім того, дослідники впевнені, що найближчими роками ці показники тільки зростатимуть.

Раніше Фокус писав про 8 міст світу, які до 2030 року підуть під воду.