Ледяные ступени на Марсе: ученые приблизились к разгадке природы необычного явления (фото)

Рябь на марсианской поверхности давно интриговала исследователей.

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Новое исследование пытается пролить свет на происхождение ледяных ступеней на Марсе. Образования из льда и пыли были сфотографированы орбитальным космическим кораблем NASA, пишет Space.com.

Рябь на марсианский поверхности называется поперечными эоловыми хребтами (TAR). По словам ученых из Университета Аризоны, по размеру ступени приближаются к пылевым дюнам. Необычные образования располагаются в районе Solis Planum, который находится юго-восточнее каньона Долина Маринер.

Такое особенности марсианского ландшафта представляют большой интерес для науки, поскольку являются свидетельствами того, как планета менялась с течением времени. Отмечается, что изображение ступеней было получено благодаря камере HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment), установленной на спутнике NASA.

Доподлинно неизвестно, как образуются TAR.

[ + – ] Поперечные эоловые хребты Фото: NASA/JPL-Caltech/University of Arizona

"Мы полагаем, что рябь на поверхности образуется тогда, когда ветер начинает переносить пылинки. Одна из гипотез заключается в том, что более крупные зерна, такие как мелкая галька, перекатывается поверх мелкого песчаного настила, затем эта мелкая пыль оседает, оставляя на поверхности гальку", — говорится в исследовании.

Кроме этого, на снимках ученые обнаружили сеть древний изрытых каналов, которые могли быть образованы водой или лавой.

Все эти усилия направлены на то, чтобы найти следы воды на Марсе. Пока ученые не знают, как долго на планете сохранялась проточная вода, и были ли условия на Марсе благоприятными для микробной жизни.

В последние десятилетия многие марсианские миссии были заняты поиском следов воды или микробной жизни на Марсе. Самый последний марсоход NASA Perseverance приземлился на планете в 2021 году.

Он занимается сбором образцов грунта для отправки их обратно на Землю. Совсем недавно стало известно, что марсоход мог обнаружить потенциальный источник жизни на Марсе.