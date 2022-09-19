Крижані щаблі на Марсі: вчені наблизилися до розгадки природи незвичайного явища (фото)

Брижі на марсіанській поверхні давно інтригували дослідників.

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Нове дослідження намагається пролити світло на походження крижаних щаблів на Марсі. Утворення з льоду та пилу були сфотографовані орбітальним космічним кораблем NASA, пише Space.com.

Брижі на марсіанській поверхні називаються поперечними еоловими хребтами (TAR). За словами вчених з Університету Арізони, за розміром щаблі наближаються до пилових дюн. Незвичайні утворення розташовуються в районі Solis Planum, який розтшований на південний схід від каньйону Долина Марінер.

Такі особливості марсіанського ландшафту становлять великий інтерес для науки, оскільки є свідченнями того, як планета змінювалася з часом. Зазначається, що зображення брижів було отримано завдяки камері HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment), встановленій на супутнику NASA.

Невідомо, як утворюються TAR.

[ + – ] Поперечні еолові хребти Фото: Марс ступени

"Ми вважаємо, що бриж на поверхні утворюється тоді, коли вітер починає переносити порошинки. Одна з гіпотез полягає в тому, що більші зернини, такі як дрібна галька, перекочуються поверх дрібного піщаного настилу, потім цей дрібний пил осідає, залишаючи на поверхні гальку", — йдеться в дослідженні.

Крім цього, на знімках учені виявили мережу стародавніх поритих каналів, які могли бути утворені водою чи лавою.

Усі ці зусилля спрямовані на те, щоби знайти сліди води на Марсі. Поки що вчені не знають, як довго на планеті зберігалася проточна вода й чи були умови на Марсі сприятливими для мікробного життя.

В останні десятиліття багато марсіанських місій були зайняті пошуком слідів води або мікробного життя на Марсі. Останній марсохід NASA Perseverance приземлився на планеті у 2021 році.

Він займається збиранням зразків ґрунту для відправлення їх назад на Землю. Нещодавно стало відомо, що марсохід міг виявити потенційне джерело життя на Марсі.