Подмигивают, дают "пять" и обнимают. Ученые назвали верные признаки любви кошки к хозяину

Ученые рассказали, на что стоит обратить внимание, чтобы понять испытывает ли ваш питомец к вам нежные чувства.

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Существует довольно много предубеждений относительно того, что собаки более трепетно относятся к своим хозяевам — якобы кошки весьма холодны и надменны по отношению к людям, с которыми живут. Однако ученые считают, что это не совсем так, пишет Inverse.

Ученые провели множество исследований и пришли к выводу, что репутация кошек, как холодных и отчужденных домашних животных не совсем верна — на самом деле, в процессе одомашнивания у этих свободолюбивых животных развились навыки формировать социальные связи не только с себе подобными, но и с людьми.

Любопытно, что кошки ведут себя по отношению к людям также, как и со своими друзьями-кошками. Ученые назвали четыре фактора на которые стоит обратить внимание, чтобы убедиться, что ваш питомец к вам привязан.

Кошки оставляют на вас аромат

Ученые считают, что коты обладают неким "сверх чувством", позволяющим им общаться с другими котами на больших расстояниях. Этот навык особенно использовался дикими предками наших питомцев, однако они так же сохранили эту сверх способность.

Исследователи уверенны, что коты во многом полагаются на запах, чтобы идентифицировать членов своей социальной группы. Простыми словами — у кошек есть пахучие железы, расположенные вокруг ушей, на голове и на боках. Когда наши питомцы трутся о нас головой или боками, это является своеобразным проявлением любви.

Посмотрите, как вас встречают

Одним из наиболее проверенных и очевидных признаков того, что ваши питомцы вас любят, является то, как они встречают вас. Ученые установили, что кошки используют определенные сигналы во время приветствия с членами своей социальной группы — ряд из них указывают на дружбу и желания приблизиться и могут проявляться, как в отношении людей, так и других котов.

Одним из таких факторов является вертикально поднятый хвост или хвост в форме вопросительного знака — исследования показали, что такая форма и расположение хвоста указывают на доверие и привязанность.

Подобно тому, как коты переплетают хвосты в знак дружбы, они также могут своеобразно "обнимать" нас хвостом за икру — это такой себе человеческий эквивалент проявления дружеских чувств.

Кроме того, знаками, свидетельствующими о привязанности котов к хозяевам, можно считать удары головой под коленкой — ученые считают, что это своеобразный кошачий способ "дать пять". И последним, но не менее важным моментом считается то, когда коты поворачиваются на бок и обнажают уязвимое место живота — это высшая степень проявления доверия.

[ + – ] Это высшая степень проявления доверия. Фото: MamiGibbs/Getty Images

Коты нам подмигивают

Ученые также советуют обратить внимание на то, как ваши питомцы смотрят на вас. Исследования показывают, что коты смотрят на незнакомых котов и людей немигающим взглядом. В то же время, люди и коты, к которым питомцы испытывают привязанность, заставляют кошек мигать.

Исследователи считают, что медленное моргание связано с положительным эмоциональным состоянием и может быть признаком доверия и удовлетворенности.

[ + – ] Медленное моргание связано с положительным эмоциональным состоянием котов. Фото: Chris Styledporch/Getty Images

Жертвую личным пространство

Кошки весьма ревностно относятся к личному пространству и не любят, когда к ним вторгаются непрошеные гости. Если же кошка позволяет приблизиться к ней или же сама приходит полежать на коленях, например, это является высшим проявлением дружбы и любви.

Напомним, ранее Фокус писал, что ученые рассказали, почему люди любят непослушных кошек.