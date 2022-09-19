Підморгують, дають "п'ять" та обіймають. Вчені назвали правдиві ознаки любові кішки до господаря

Вчені розповіли, на що варто звернути увагу, щоб зрозуміти, чи відчуває ваш улюбленець до вас ніжні почуття.

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Існує досить багато упереджень щодо того, що собаки трепетніше ставляться до своїх господарів — нібито кішки дуже холодні та гордовиті стосовно людей, з якими живуть. Проте вчені вважають, що це не зовсім так, пише Inverse.

Вчені провели безліч досліджень і дійшли висновку, що репутація кішок, як холодних і відчужених домашніх тварин, не зовсім правильна — насправді в процесі одомашнення у цих волелюбних тварин розвинулися навички формувати соціальні зв'язки не лише з подібними до себе, а й з людьми.

Цікаво, що кішки поводяться стосовно людей, так само як і зі своїми друзями-кішками. Вчені назвали чотири фактори, на які варто звернути увагу, щоб переконатися, що ваш улюбленець до вас прив'язаний.

Кішки залишають на вас аромат

Вчені вважають, що коти мають якесь "надчуття", що дозволяє їм спілкуватися з іншими котами на великих відстанях. Цю навичку особливо використовували дикі предки наших улюбленців, проте вони так само зберегли цю здатність.

Дослідники впевнені, що коти багато в чому покладаються на запах, щоб ідентифікувати членів своєї соціальної групи. Простими словами — кішки мають пахучі залози, розташовані навколо вух, на голові і на боках. Коли наші улюбленці труться до нас головою чи боками, це є своєрідним проявом любові.

Подивіться, як вас зустрічають

Однією з найперевіреніших і найочевидніших ознак того, що ваші улюбленці вас люблять, є те, як вони зустрічають вас. Вчені встановили, що кішки використовують певні сигнали під час вітання з членами своєї соціальної групи — низка з них вказує на дружбу та бажання наблизитись і може проявлятися як до людей, так і інших котів.

Одним з таких факторів є вертикально піднятий хвіст або хвіст у формі знака питання — дослідження показали, що така форма і розташування хвоста вказують на довіру та прихильність.

Подібно до того, як коти переплітають хвости на знак дружби, вони також можуть своєрідно "обіймати" нас хвостом за ікру — це такий собі людський еквівалент прояву дружніх почуттів.

Крім того, знаками, що свідчать про прихильність котів до господарів, можна вважати удари головою під коліном — вчені вважають, що це своєрідний котячий спосіб "дати п'ять". І останнім, але не менш важливим моментом, вважається те, коли коти повертаються на бік і оголюють вразливе місце живота — це найвищий ступінь прояву довіри.

[ + – ] Це найвищий ступінь прояву довіри Фото: коты

Коти нам підморгують

Вчені також радять звернути увагу на те, як ваші улюбленці дивляться на вас. Дослідження показують, що коти дивляться на незнайомих котів та людей немиготливим поглядом. Водночас люди та коти, до яких улюбленці відчувають прихильність, змушують кішок кліпати.

Дослідники вважають, що повільне кліпання пов'язане з позитивним емоційним станом і може бути ознакою довіри та задоволеності.

[ + – ] Повільне моргання пов'язане з позитивним емоційним станом котів Фото: коты

Жертвують особистим простір

Кішки дуже ревно ставляться до особистого простору і не люблять, коли до них вторгаються непрохані гості. Якщо ж кішка дозволяє наблизитися до неї або сама приходить полежати на колінах, наприклад, це є найвищим проявом дружби і любові.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що вчені розповіли, чому люди люблять неслухняних кішок.