Прививка от детей. Укол заменит вазэктомию для мужчин, а вода и сода смогут обратить все вспять

Ученые уже завершили последние клинические испытания, ожидается, что инъекция станет доступной уже в течение года.

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Вазэктомия — достаточно болезненная процедура, подразумевающая хирургическое вмешательство для перевязки семявыводящих протоков. Однако ученые разработали новый препарат, который позволит мужчинам освободиться от вазэктомии и будет менее болезненным, пишет Daily Mail.

Ученые из университета Индийского технологического института разработали специальный гель, который выполняет те же противозачаточные функции, что и хирургическая операция, однако без вмешательства. Предполагается, что препарат под названием Risug может поступить в продажу в течение следующих 12 месяцев — он прошел последние клинические испытания.

По словам соавтора исследования доктора Аманды Уилсон, Risug — представляет собой гель, который вводится посредством инъекции. Этот препарат непосредственно воздействует на хвосты отдельных сперматозоидов, не позволяя им оплодотворить яйцеклетку.

Предполагается, что действие противозачаточного препарата продлится около 10 лет, после понадобится сделать еще одну инъекцию. Кроме того, если мужчина передумает, еще одна инъекция позволит обратить последствия Risug — потребуется сделать укол воды и пищевой соды.

Отметим, что новая инъекция разработана для мужчин в возрасте от 30 до 50 лет. В данный момент препарат Risug является мужским контрацептивом, который ближе всего к выходу на рынок. Подобный препарат также разрабатывают в США, однако он все еще проходит клинические испытания.

К словом, основным преимуществом данного препарата является тот факт, что он не основан на гормонах. Более ранние попытки разработки мужских контрацептивов на основе гормонов показали слишком много побочных эффектов — от акне до резких смен настроения.

Однако, по словам доктора Уилсон, в последнее время в мире наблюдается тенденция по снижению количества операций по стерилизации среди мужчин и женщин. Ученая считает, что в дальнейшем это может повлиять на востребованность нового препарата.

Так, например в период 2020-21 гг в больницах Национальной службы здравоохранения Англии было сделано около 4,5 тысяч вазэктомий, а в период с 2010-11 гг общее количество операций составило более 19,5 тысяч. Медики отмечают, что за последние 10 лет количество проведенных операций снизилось более чем на 75%.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что ученые изменили гены мышей, чтобы они смогли рождаться без участия самцов.