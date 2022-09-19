Щеплення від дітей. Укол замінить вазектомію для чоловіків, а вода та сода зможуть повернути все назад

Вчені вже завершили останні клінічні випробування, очікується, що ін'єкція стане доступною протягом року.

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Вазектомія — досить болісна процедура, що передбачає хірургічне втручання для перев'язки сім'явивідних проток. Проте вчені розробили новий препарат, який дозволить чоловікам звільнитися від вазектомії та буде менш болючим, пише Daily Mail.

Вчені з університету Індійського технологічного інституту розробили спеціальний гель, який виконує ті самі протизаплідні функції, що й хірургічна операція, проте без втручання. Передбачається, що препарат під назвою Risug може надійти у продаж протягом наступних 12 місяців — він пройшов останні клінічні випробування.

За словами співавторки дослідження докторки Аманди Вілсон, Risug є гель, який вводиться за допомогою ін'єкції. Цей препарат безпосередньо впливає на хвости окремих сперматозоїдів, не дозволяючи їм запліднити яйцеклітину.

Передбачається, що дія протизаплідного препарату триватиме близько 10 років, після чого потрібно буде зробити ще одну ін'єкцію. Крім того, якщо чоловік передумає, ще одна ін'єкція дозволить повернути наслідки Risug — потрібно зробити укол води та харчової соди.

Зазначимо, що нова ін'єкція розроблена для чоловіків віком від 30 до 50 років. Зараз препарат Risug є чоловічим контрацептивом, який найближче до виходу на ринок. Подібний препарат також розробляють у США, проте він досі проходить клінічні випробування.

До слова, основною перевагою даного препарату є той факт, що він не ґрунтується на гормонах. Більш ранні спроби розробки чоловічих контрацептивів на основі гормонів показали надто багато побічних ефектів — від акне до різких змін настрою.

Проте, за словами доктора Вілсона, останнім часом у світі спостерігається тенденція щодо зниження кількості операцій зі стерилізації серед чоловіків і жінок. Вчена вважає, що це може вплинути на затребуваність нового препарату.

Так, наприклад у період 2020-21 рр. у лікарнях Національної служби охорони здоров'я Англії зроблено близько 4,5 тисячі вазектомій, а в період з 2010-11 рр. загальна кількість операцій становила понад 19,5 тисячі. Медики зазначають, що протягом останніх 10 років кількість проведених операцій знизилася на понад 75%.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що вчені змінили гени мишей, щоб вони змогли народжуватись без участі самців.