В Израиле обнаружили нетронутую погребальную пещеру времен Рамсеса II (фото)
Найденные в пещере артефакты включают целые глиняные и бронзовые сосуды, амфоры и чаши различных типов и форм, кухонные сосуды и масляные лампы.
В своих недавних археологических раскопках на южном побережье Израиля ученые нашли неповрежденную древнюю погребальную пещеру, что является большой редкостью, пишет Haaretz.
В первую очередь археологам удалось выяснить то, что могила не была полностью разворована и содержала артефакты. Впрочем, они также нашли признаки того, что после открытия пещеры кто-то вошел в нее, повозился и украл некоторые предметы, хотя большую часть оставил.
Так или иначе, среди оставленного новоявленным разбойником инвентаря, предназначенного служить умершему в загробном мире, специалисты нашли целые глиняные и бронзовые сосуды, точно такие же, как они были помещены в гробницу в XIII веке до н.э., амфоры и чаши различных типов и форм, кухонные сосуды и масляные лампы.
"Все эти находки напоминают декорации из "Индианы Джонса" — пещера с сосудами на полу, к которым не прикасались 3300 лет. Это эпоха поздней бронзы – как раз время пресловутого фараона Рамсеса II", — рассказали археологи.
Кроме того, как отмечают специалисты, эта пещера дает полную картину погребальных традиций эпохи поздней бронзы. Погребальная камера была высечена в скале в форме квадрата с колонной, поддерживающей потолок. В отличие от чуть более ранних захоронений, обнаруженных в окрестностях южного побережья Израиля, эта могила принадлежала семье или клану.
Что касается самих тел, то о них можно сказать немногое: в отличие от самого места захоронения, их сохранность плохая, что исключает возможность выделения и анализа ДНК. Тем не менее, по предположению ученых, это были местные жители, жившие на побережье, которые, судя по некоторым погребальным вещам, имели оживленные торговые отношения с Кипром, Ливаном и Сирией. Однако с каким поселением они могли быть связаны, исследователи не знают.
Несмотря на то, что личность и принадлежность умерших пока остаются тайной, у экспертов есть надежда, что им удастся проанализировать органические остатки в сосудах, что могло бы пролить свет по крайней мере на одну из загадок: что они любили есть.
Напомним, что ранее археологи совершили другое не менее интересное открытие. Так, в Египте они наткнулись на древние керамические сосуды в которых находился 2600-летний сыр халлуми. Горшки датируются 26-й и 27-й египетскими династиями.