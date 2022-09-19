В Израиле обнаружили нетронутую погребальную пещеру времен Рамсеса II (фото)

Найденные в пещере артефакты включают целые глиняные и бронзовые сосуды, амфоры и чаши различных типов и форм, кухонные сосуды и масляные лампы.

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В своих недавних археологических раскопках на южном побережье Израиля ученые нашли неповрежденную древнюю погребальную пещеру, что является большой редкостью, пишет Haaretz.

В первую очередь археологам удалось выяснить то, что могила не была полностью разворована и содержала артефакты. Впрочем, они также нашли признаки того, что после открытия пещеры кто-то вошел в нее, повозился и украл некоторые предметы, хотя большую часть оставил.

[ + – ] Специалисты нашли целые глиняные и бронзовые сосуды, точно такие же, как они были помещены в гробницу в XIII веке до н.э.

Так или иначе, среди оставленного новоявленным разбойником инвентаря, предназначенного служить умершему в загробном мире, специалисты нашли целые глиняные и бронзовые сосуды, точно такие же, как они были помещены в гробницу в XIII веке до н.э., амфоры и чаши различных типов и форм, кухонные сосуды и масляные лампы.

"Все эти находки напоминают декорации из "Индианы Джонса" — пещера с сосудами на полу, к которым не прикасались 3300 лет. Это эпоха поздней бронзы – как раз время пресловутого фараона Рамсеса II", — рассказали археологи.

[ + – ] Кроме того, как отмечают специалисты, эта пещера дает полную картину погребальных традиций эпохи поздней бронзы

Кроме того, как отмечают специалисты, эта пещера дает полную картину погребальных традиций эпохи поздней бронзы. Погребальная камера была высечена в скале в форме квадрата с колонной, поддерживающей потолок. В отличие от чуть более ранних захоронений, обнаруженных в окрестностях южного побережья Израиля, эта могила принадлежала семье или клану.

Что касается самих тел, то о них можно сказать немногое: в отличие от самого места захоронения, их сохранность плохая, что исключает возможность выделения и анализа ДНК. Тем не менее, по предположению ученых, это были местные жители, жившие на побережье, которые, судя по некоторым погребальным вещам, имели оживленные торговые отношения с Кипром, Ливаном и Сирией. Однако с каким поселением они могли быть связаны, исследователи не знают.

[ + – ] Все эти находки напоминают декорации из "Индианы Джонса"

Несмотря на то, что личность и принадлежность умерших пока остаются тайной, у экспертов есть надежда, что им удастся проанализировать органические остатки в сосудах, что могло бы пролить свет по крайней мере на одну из загадок: что они любили есть.

Напомним, что ранее археологи совершили другое не менее интересное открытие. Так, в Египте они наткнулись на древние керамические сосуды в которых находился 2600-летний сыр халлуми. Горшки датируются 26-й и 27-й египетскими династиями.