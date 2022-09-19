В Ізраїлі виявили недоторкану похоронну печеру часів Рамсеса II (фото)

Знайдені в печері артефакти включають цілі глиняні та бронзові посудини, амфори та чаші різних типів та форм, кухонні посудини та масляні лампи.

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У своїх недавніх археологічних розкопках на південному узбережжі Ізраїлю вчені виявили непошкоджену стародавню похоронну печеру, що є великою рідкістю, пише Haaretz.

Насамперед археологам вдалося з'ясувати те, що могила була повністю розкрадена і містила артефакти. Втім, вони також знайшли ознаки того, що після відкриття печери хтось увійшов до неї, повозився та вкрав деякі предмети, хоч більшу частину залишив.

[ + – ] Фахівці знайшли цілі глиняні та бронзові посудини, такі самі, як вони були поміщені в гробницю в XIII столітті до н.е.

Так чи інакше, серед залишеного новоявленим розбійником інвентарю, призначеного служити померлому в потойбічному світі, фахівці знайшли цілі глиняні та бронзові посудини, такі самі, як вони були поміщені в гробницю в XIII столітті до н.е., амфори та чаші різних типів і форм, посуд і масляні лампи.

"Всі ці знахідки нагадують декорації з "Індіани Джонса" — печера з посудинами на підлозі, до яких не торкалися 3300 років. Це епоха пізньої бронзи — саме час горезвісного фараона Рамсеса II", — розповіли археологи.

[ + – ] Крім того, як зазначають фахівці, ця печера дає повну картину похоронних традицій епохи пізньої бронзи.

Крім того, як зазначають фахівці, ця печера дає повну картину похоронних традицій доби пізньої бронзи. Похоронна камера була висічена у скелі у формі квадрата з колоною, що підтримує стелю. На відміну від більш ранніх поховань, виявлених на околицях південного узбережжя Ізраїлю, ця могила належала сім'ї або клану.

Що стосується самих тіл, то про них можна сказати небагато: на відміну від місця поховання, вони збереглися погано, що виключає можливість виділення та аналізу ДНК. Проте, за припущенням вчених, це були місцеві жителі, які жили на узбережжі, які, судячи з деяких похоронних речей, мали активні торговельні відносини з Кіпром, Ліваном та Сирією. Проте, з яким поселенням вони могли бути пов'язані, дослідники не знають.

[ + – ] Всі ці знахідки нагадують декорації з "Індіани Джонса"

Незважаючи на те, що особистість та приналежність померлих поки що залишаються таємницею, експерти мають надію, що їм вдасться проаналізувати органічні залишки в посудинах, що могло б пролити світло принаймні на одну із загадок: що вони любили їсти.

Нагадаємо, що раніше археологи зробили інше не менш цікаве відкриття. Так, у Єгипті вони натрапили на стародавні керамічні посудини, в яких знаходився 2600-річний сир халумі. Горщики датуються 26-ю та 27-ю єгипетськими династіями.