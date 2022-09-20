На пороге новая зараза. Детей "косит" энтеровирус, вызывающий паралич

В зоне риска младенцы, дети и подростки — у них вирус может вызывать опасные осложнения.

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Не успел мир справиться с пандемией коронавируса, как за ним последовала оспа обезьян, а теперь на пороге еще и опасный энтеровирус D68, пишет Express.

Вирус EV-D68 — не нов, впервые он был зарегистрирован в Калифорнии еще в 1962 году. Тогда он считался редким заболеванием, однако в 21 веке количество заражений растет с каждым годом. Очередная вспышка заболевания наблюдается сегодня в США.

Энтеровирус D68 передается воздушно-капельным путем и встречается как у взрослых, так и у детей. Однако взрослые люди легче переносят заразу, в то время как у младенцев, детей и подростков вирус может вызывать опасные осложнения, вплоть до паралича.

Симптомы EV-D68 весьма похожи на простудные и в легкой форме обычно представляют собой:

головные боли;

кашель;

насморк;

чихание.

Однако в более серьезных случаях, могут приводить к "острому вялому миелиту" — поражает спинной мозг, ослабляет мышцы и может вызвать паралич.

Исследования показали, что в 90% случаев вирусу подвержены дети. Взрослые также способны заразиться энтеровирусом D68, однако их симптомы вероятнее всего будут легкими. Ученые считают, что это связано с тем, что дети не имеют иммунитета от предыдущего воздействия этих вирусов.

Хотя большинство задокументированных случаев известны в США, известны также локальные вспышки этого опасного энтеровируса в Европе. На данный момент в мире не существует вакцин от EV-D68. Некоторые исследования показывают, что вакцинация от гриппа и коронавируса способна облегчить также протекание болезни при заражении энтеровирусом D68, однако не защитит от заражения на 100%.

Ученые советуют принять меры предосторожности от заражения EV-D68 и других респираторных вирусов. Например, чаще мыть руки, прикрываться салфеткой при чихании и кашле, избегать телесного контакта с больными и изолироваться при первых симптомах.

Кроме того родителям следует обратить внимание на более тяжелые симптомы вируса EV-D68:

одышка;

затрудненное дыхание.

При появлении подобных симптомов ребенка незамедлительно стоит показать врачу. Также в зоне риска дети с астмой — исследования показывают, что они более подвержены осложнениям при заражении энтеровирусом D68.

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