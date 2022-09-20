На порозі нова інфекція. Дітей "косить" ентеровірус, що викликає параліч

У зоні ризику немовлята, діти та підлітки — у них вірус може викликати небезпечні ускладнення.

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Не встиг світ впоратися з пандемією коронавірусу, як за ним пішла віспа мавп, а тепер на порозі ще й небезпечний ентеровірус D68, пише Express.

Вірус EV-D68 — не новий, вперше він був зареєстрований у Каліфорнії ще 1962 року. Тоді він вважався рідкісним захворюванням, однак у 21 столітті кількість заражень зростає з кожним роком. Черговий спалах захворювання спостерігається сьогодні у США.

Ентеровірус D68 передається повітряно-краплинним шляхом та зустрічається як у дорослих, так і у дітей. Однак дорослі люди легше переносять заразу, тоді як у немовлят, дітей та підлітків вірус може спричинити небезпечні ускладнення, аж до паралічу.

Симптоми EV-D68 дуже схожі на застудні та у легкій формі зазвичай являють собою:

головні болі;

кашель;

нежить;

чхання.

Однак у серйозніших випадках можуть призводити до "гострого млявого мієліту" — вражає спинний мозок, послаблює м'язи і може викликати параліч.

Дослідження показали, що у 90% випадків вірусу піддаються діти. Дорослі також здатні заразитися ентеровірусом D68, проте у них симптоми найімовірніше будуть легкими. Вчені вважають, що це пов'язано з тим, що діти не мають імунітету від попереднього впливу цих вірусів.

Хоча більшість задокументованих випадків відомі у США, відомі також локальні спалахи цього небезпечного ентеровірусу в Європі. Нині у світі немає вакцин від EV-D68. Деякі дослідження показують, що вакцинація від грипу та коронавірусу здатна полегшити перебіг хвороби при зараженні ентеровірусом D68, проте не захистить від зараження на 100%.

Вчені радять вжити запобіжних заходів від зараження EV-D68 та інших респіраторних вірусів. Наприклад, частіше мити руки, прикриватися серветкою при чханні та кашлі, уникати тілесного контакту з хворими та ізолюватися при перших симптомах.

Крім того, батькам слід звернути увагу на більш важкі симптоми вірусу EV-D68.

задишка;

утруднене дихання.

У разі подібних симптомів дитини негайно варто показати лікарю. Також в зоні ризику діти з астмою — дослідження показують, що вони більш схильні до ускладнень при зараженні ентеровірусом D68.

Раніше Фокус писав про те, що потрібно знати про профілактику, симптоми та лікування віспи мавп. В Україні вже зареєстровано перший випадок зараження мавп'ячою віспою.