Пришельцы из океана. Ученые разгадали тайну "инопланетной рыбки", жившей 330 млн лет назад
Ученым потребовалось более полусотни лет, чтобы разгадать тайну загадочного существа, похожего на океаническое НЛО.
Впервые окаменелости "инопланетной золотой рыбки" были обнаружены в конце 60-х годов прошлого столетия во время изучения окаменелостей известняка в Медвежьем ущелье в Монтане, пишет The Guardian.
Ученые смогли установить, что эти небольшие создания длиной не более 9 см жили на Земле около 330 миллионов лет назад. Однако более полувека ученые пытались понять, к какому иду относятся эти "инопланетные золотые рыбки" — так их прозвали или из-за формы тела, которая немного напоминает НЛО.
Долгое время что тифлоез (Typhloesus wellsi) являлся "сиротой" на генеалогическом древе, но, похоже, сегодня ученым удалось разгадать тайну этого загадочного существа и найти его ближайших родственников.
Множество окаменелостей тифлоезов хранятся в Королевском музее Онтарио и не были изучены до сих пор. Ученые из Кембриджского университета изучили больше образцов и смогли узнать немного больше об "инопланетной рыбке".
Уже известно, что ее тело было продолговатой формы с плавником на заднем конце. Также у этих существ не было позвоночника, панциря и ануса. Ранее ученых сбивали с толку крошечные зубы, найденные в окаменелостях, однако позже стало понятно, что это лишь остатки последней трапезы. По всей вероятности в окаменелостях сохранились остатки древних рыб, напоминающих современных угрей, которые уже давно вымерли.
К счастью, исследовав другие окаменелости ученые получили больше информации. Теперь известно, что в кишечнике "инопланетной золотой рыбки" находилась своеобразная зубчатая лента, длинной в 4 мм и состоящая из двух рядов зубов. Известно, что в каждом ряде было приблизительно по два десятка треугольных зубов изогнутых назад. Это и помогло разгадать загадку "инопланетной рыбки".
Ученые предполагают, что Typhloesus относится к уникальной группе моллюсков, которые жили на Земле более 300 миллионов лет назад. К такому выводу исследователей подтолкнула зубчатая лента в кишечнике "инопланетной рыбки", такая же наблюдается у моллюсков и называется радулой.
Предполагается, что тифлоезы эволюционировали в каменноугольный период, вывернув структуру наизнанку за пределы тела, чтобы лучше захватывать добычу. В конечном итоге, они вымерли.
Ранее Фокус писал о том, что ученые смогли разгадать тайну странного существа без ануса — к счастью оно оказалось не предком человека, как считалось ранее.