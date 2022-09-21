Пришельцы из океана. Ученые разгадали тайну "инопланетной рыбки", жившей 330 млн лет назад

Ученым потребовалось более полусотни лет, чтобы разгадать тайну загадочного существа, похожего на океаническое НЛО.

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Впервые окаменелости "инопланетной золотой рыбки" были обнаружены в конце 60-х годов прошлого столетия во время изучения окаменелостей известняка в Медвежьем ущелье в Монтане, пишет The Guardian.

Ученые смогли установить, что эти небольшие создания длиной не более 9 см жили на Земле около 330 миллионов лет назад. Однако более полувека ученые пытались понять, к какому иду относятся эти "инопланетные золотые рыбки" — так их прозвали или из-за формы тела, которая немного напоминает НЛО.

Долгое время что тифлоез (Typhloesus wellsi) являлся "сиротой" на генеалогическом древе, но, похоже, сегодня ученым удалось разгадать тайну этого загадочного существа и найти его ближайших родственников.

Множество окаменелостей тифлоезов хранятся в Королевском музее Онтарио и не были изучены до сих пор. Ученые из Кембриджского университета изучили больше образцов и смогли узнать немного больше об "инопланетной рыбке".

Уже известно, что ее тело было продолговатой формы с плавником на заднем конце. Также у этих существ не было позвоночника, панциря и ануса. Ранее ученых сбивали с толку крошечные зубы, найденные в окаменелостях, однако позже стало понятно, что это лишь остатки последней трапезы. По всей вероятности в окаменелостях сохранились остатки древних рыб, напоминающих современных угрей, которые уже давно вымерли.

[ + – ] Структура строения "инопланетной рыбки". Фото: Jean-Bernard Caron. Royal Ontario Museum

К счастью, исследовав другие окаменелости ученые получили больше информации. Теперь известно, что в кишечнике "инопланетной золотой рыбки" находилась своеобразная зубчатая лента, длинной в 4 мм и состоящая из двух рядов зубов. Известно, что в каждом ряде было приблизительно по два десятка треугольных зубов изогнутых назад. Это и помогло разгадать загадку "инопланетной рыбки".

Ученые предполагают, что Typhloesus относится к уникальной группе моллюсков, которые жили на Земле более 300 миллионов лет назад. К такому выводу исследователей подтолкнула зубчатая лента в кишечнике "инопланетной рыбки", такая же наблюдается у моллюсков и называется радулой.

Предполагается, что тифлоезы эволюционировали в каменноугольный период, вывернув структуру наизнанку за пределы тела, чтобы лучше захватывать добычу. В конечном итоге, они вымерли.

Ранее Фокус писал о том, что ученые смогли разгадать тайну странного существа без ануса — к счастью оно оказалось не предком человека, как считалось ранее.