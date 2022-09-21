Прибульці з океану. Вчені розгадали таємницю "інопланетної рибки", яка жила 330 млн років тому

Вченим знадобилося понад півсотні років, щоб розгадати таємницю загадкової істоти, схожої на океанічне НЛО.

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Вперше скам'янілості "інопланетної золотої рибки" виявлені наприкінці 60-х років минулого століття під час вивчення скам'янілостей вапняку в Ведмежій ущелині в Монтані, пише The Guardian.

Вчені змогли встановити, що ці невеликі створіння завдовжки понад 9 см жили Землі близько 330 мільйонів років тому вони. Проте понад півстоліття вчені намагалися зрозуміти, до якого виду належать ці "інопланетні золоті рибки" — так їх прозвали через форму тіла, яка трохи нагадує НЛО.

Довгий час, що тифлоез (Typhloesus wellsi) був "сиротою" на генеалогічному дереві, але, схоже, сьогодні вченим вдалося розгадати таємницю цієї загадкової істоти і знайти її найближчих родичів.

Багато скам'янілостей тифлоезів зберігаються в Королівському музеї Онтаріо і не вивчені досі. Вчені з Кембриджського університету вивчили більше зразків і змогли дізнатися трохи більше про "інопланетну рибку".

Вже відомо, що її тіло було довгастої форми з плавцем на задньому кінці. Також у цих істот не було хребта, панцира та ануса. Раніше вчених спантеличували крихітні зуби, знайдені в скам'янілості, проте пізніше стало зрозуміло, що це лише залишки останньої трапези. Цілком імовірно в скам'янілості збереглися залишки стародавніх риб, що нагадують сучасних вугрів, які вже давно вимерли.

[ + – ] Структура будови "інопланетної рибки" Фото: строение тифлоеза

На щастя, дослідивши інші скам'янілості, вчені отримали більше інформації. Тепер відомо, що в кишечнику "інопланетної золотої рибки" знаходилася своєрідна зубчаста стрічка, довжиною 4 мм і яка складається з двох рядів зубів. Відомо, що в кожному ряді було приблизно два десятки трикутних зубів зігнутих назад. Це й допомогло розгадати загадку "інопланетної рибки".

Вчені припускають, що Typhloesus належить до унікальної групи молюсків, які жили на Землі понад 300 мільйонів років тому. До такого висновку дослідників підштовхнула зубчаста стрічка в кишечнику "інопланетної рибки", яка спостерігається у молюсків і називається радулою.

Передбачається, що тифлоези еволюціонували в кам'яновугільний період, вивернувши структуру навиворіт за межі тіла, щоб краще захоплювати жертву. Зрештою, вони вимерли.

Раніше Фокус писав про те, що вчені змогли розгадати таємницю дивної істоти без ануса — на щастя вона виявилася не предком людини, як вважалося раніше.