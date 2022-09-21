Ученые нашли новые артефакты на знаменитом корабле короля Ханса "Грибшунден" (фото)

Находки включают вооружение в виде артиллерийских и ручных орудий, а также основные компоненты рулевого механизма и кормовой части исторического корабля.

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В ходе своих недавних подводных раскопок ученые раскрыли еще больше секретов королевского военного корабля XV века "Грибшунден", который затонул в Балтийском море в 1495 году, пишет Divernet.

35-метровое деревянное судно, которое находится на глубине около 10 м, считается наиболее хорошо сохранившимся в мире примером типа корабля, который использовали Христофор Колумб и Васко да Гама во время своих открытий.

Флагман короля Дании и Норвегии Ханса был обнаружен местными дайверами в 1970-х годах, но идентифицирован как "Грибшунден" только в 2013 году. Последние раскопки проводились группой ученых из Лундского университета, Музея Блекинге и Датского музея кораблей викингов.

Погружения специалистов выявили дополнительное вооружение в виде артиллерийских и ручных орудий, а также основные компоненты рулевого механизма и кормовой части исторического корабля.

[ + – ] 3D-моделирование ключевых конструктивных элементов корабля позволило сделать первые цифровые реконструкции

Что примечательно, ни одно другое судно со времен исследования не уцелело так сильно. Теперь ученые понимают реальный размер и компоновку тех кораблей, которые изменили мир. Более того, они могут видеть, как это судно работало, выполняя роль плавучего замка короля Ханса.

3D-моделирование ключевых конструктивных элементов корабля позволило сделать первые цифровые реконструкции. Специалисты объединили модели артиллерии, руля, румпеля и киля, чтобы воссоздать кормовой замок, ограниченную часть корабля, которая, вероятно, была занята королем и его дворянами, а также артиллеристами и рулевыми.

Морские археологи все еще надеются установить причину крушения судна, поскольку никаких следов взрыва и пожара, о которых говорится в современных записях, пока не обнаружено. Раскопки возобновятся в следующем году.

Напомним, что ранее в Аргентине обнаружили давно утерянный корабль. Судно затонуло более 150 лет назад. Его длина составляла 33 м, а весило оно 325 т.