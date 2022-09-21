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Технологии и наука

Ученые нашли новые артефакты на знаменитом корабле короля Ханса "Грибшунден" (фото)

дайвер, бревно, вода, фото
Что примечательно, ни одно другое судно со времен исследования не уцелело так сильно

Находки включают вооружение в виде артиллерийских и ручных орудий, а также основные компоненты рулевого механизма и кормовой части исторического корабля.

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В ходе своих недавних подводных раскопок ученые раскрыли еще больше секретов королевского военного корабля XV века "Грибшунден", который затонул в Балтийском море в 1495 году, пишет Divernet.

35-метровое деревянное судно, которое находится на глубине около 10 м, считается наиболее хорошо сохранившимся в мире примером типа корабля, который использовали Христофор Колумб и Васко да Гама во время своих открытий.

Флагман короля Дании и Норвегии Ханса был обнаружен местными дайверами в 1970-х годах, но идентифицирован как "Грибшунден" только в 2013 году. Последние раскопки проводились группой ученых из Лундского университета, Музея Блекинге и Датского музея кораблей викингов.

Погружения специалистов выявили дополнительное вооружение в виде артиллерийских и ручных орудий, а также основные компоненты рулевого механизма и кормовой части исторического корабля.

дайвер, вода, остатки корабля, фото Fullscreen
3D-моделирование ключевых конструктивных элементов корабля позволило сделать первые цифровые реконструкции

Что примечательно, ни одно другое судно со времен исследования не уцелело так сильно. Теперь ученые понимают реальный размер и компоновку тех кораблей, которые изменили мир. Более того, они могут видеть, как это судно работало, выполняя роль плавучего замка короля Ханса.

3D-моделирование ключевых конструктивных элементов корабля позволило сделать первые цифровые реконструкции. Специалисты объединили модели артиллерии, руля, румпеля и киля, чтобы воссоздать кормовой замок, ограниченную часть корабля, которая, вероятно, была занята королем и его дворянами, а также артиллеристами и рулевыми.

Морские археологи все еще надеются установить причину крушения судна, поскольку никаких следов взрыва и пожара, о которых говорится в современных записях, пока не обнаружено. Раскопки возобновятся в следующем году.

Напомним, что ранее в Аргентине обнаружили давно утерянный корабль. Судно затонуло более 150 лет назад. Его длина составляла 33 м, а весило оно 325 т.