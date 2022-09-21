Вчені знайшли нові артефакти на знаменитому кораблі короля Ганса "Грібшунден" (фото)

Знахідки включають озброєння у вигляді артилерійських та ручних знарядь, а також основні компоненти кермового механізму та кормової частини історичного корабля.

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Під час своїх нещодавніх підводних розкопок вчені розкрили ще більше секретів королівського військового корабля XV століття "Грібшунден", який затонув у Балтійському морі 1495 року, пише Divernet.

35-метрове дерев'яне судно, яке знаходиться на глибині близько 10 м, вважається найкраще збереженим у світі прикладом типу корабля, який використовували Христофор Колумб і Васко да Гама під час своїх відкриттів.

Флагман короля Данії та Норвегії Ганса виявили місцеві дайвери у 1970-х роках, але ідентифікували як "Грібшунден" лише у 2013 році. Останні розкопки проводила група вчених із Лундського університету, Музею Блекінге та Данського музею кораблів вікінгів.

Занурення фахівців виявили додаткове озброєння у вигляді артилерійських та ручних знарядь, а також основні компоненти кермового механізму та кормової частини історичного корабля.

[ + – ] 3D-моделювання ключових конструктивних елементів корабля дозволило зробити перші цифрові реконструкції

Що примітно, жодне інше судно з часів дослідження не вціліло так сильно. Тепер вчені розуміють реальний розмір та компонування тих кораблів, які змінили світ. Щобільше, вони можуть бачити, як це судно працювало, виконуючи роль плавучого замку короля Ганса.

3D-моделювання ключових конструктивних елементів корабля дозволило зробити перші цифрові реконструкції. Фахівці об'єднали моделі артилерії, керма, румпеля та кіля, щоб відтворити кормовий замок, обмежену частину корабля, яка, ймовірно, була зайнята королем та його дворянами, а також артилеристами та кермовими.

Морські археологи все ще сподіваються встановити причину аварії судна, оскільки жодних слідів вибуху та пожежі, про які йдеться у сучасних записах, поки що не виявлено. Розкопки поновляться наступного року.

Нагадаємо, що раніше в Аргентині виявили давно втрачений корабель. Судно затонуло понад 150 років тому. Його довжина становила 33 м, а важило воно 325 т.