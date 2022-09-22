Полиомиелит возвращается. Ученые бьют тревогу — следы вируса обнаружены на разных континентах

Следы полиовируса, убившего сотни маленьких детей, обнаружили в сточных водах ряда стран.

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Полиомиелит — опасное для жизни заболевание, вызываемое полиовирусом и способное инфицировать спинной мозг человека. Это заболевание способно вызвать паралич и смерть и является наиболее опасным для детей в возрасте до 5 лет. Мир считал, что справился с этой заразой и держит ее распространение под контролем, однако новые анализы показывают, что полиовирус вернулся, как минимум, в несколько стран, а значит может распространиться по всей планете, пишет Express.

Считалось, что полиовирус был ликвидирован в Великобритании почти 10 лет назад, однако исследование образцов сточных вод из лондонских очистных сооружений доказывают, что зараза вернулась. Ученые и раньше находили следы опасного вируса в сточных водах, однако они были единичными и более не повторялись. В этот раз ситуация иная — образцы опасного вируса наблюдались в сточных водах несколько месяцев подряд.

В результате медики в срочном порядке призвали жителей пострадавших районов заняться вакцинацией — детям предлагают получить бустерную дозу.

По мнению ключевого игрока рынка фармацевтики Эндрю Полларда, директора Oxford Vaccine Group, обнаружение вируса в Великобритании может свидетельствовать о том, что в скором времени полиомиелит проявится и в других странах.

В подтверждение тому следы вируса были также обнаружены в сточных водах некоторых штатов США и в Израиле. Более того, ученые считают, что возвращение вируса, как показывает практика, грозит не только странам с низким уровнем доходов, но и в целом всей планете.

Исследователи считают, что в срочном порядке необходимо увеличить финансирование и сосредоточиться на борьбе с диким полиомиелитом и полиомиелитом, вызванным вакциной. Отметим, что последний тип вируса обычно исходят от человека, который получил живую оральную вакцину. После этого непродолжительное время люди выбрасывают следы вакциноподобного полиовируса с фекалиями — так они попадают в сточные воды.

К слову, губернатор Нью-Йорка объявил чрезвычайное положение в штате, после обнаружения на территории следов полиовируса.

Несмотря на то, что в мире существует вакцина от полиомиелита, не факт, что это поможет остановить вспышку. Дело в том, что прививка способна защитить инфицированного от паралича и смерти, и даже способно частично предупредить распространение, она не может остановить его полностью. В результате больной может передать вирус другим, у кого нет подобной формы защиты.

Симптомы полиомиелита

боль в горле;

жар;

усталость;

тошнота;

головная боль; боль в животе.

Реже встречаются:

парастезия — ощущение покалывания в ногах;

менингит — инфекция оболочки спинного и головного мозга;

паралич.

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