Поліомієліт повертається. Вчені б'ють на сполох — сліди вірусу виявлені на різних континентах

Сліди поліовірусу, який убив сотні маленьких дітей, виявили в стічних водах низки країн.

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Поліомієліт — небезпечне для життя захворювання, яке викликається поліовірусом і здатне інфікувати спинний мозок людини. Це захворювання здатне викликати параліч і смерть і є найнебезпечнішим для дітей віком до 5 років. Світ вважав, що впорався з цією заразою і тримає її поширення під контролем, проте нові аналізи показують, що поліовірус повернувся, як мінімум, у кілька країн, а отже, може поширитися по всій планеті, пише Express.

Вважалося, що поліовірус було ліквідовано у Великій Британії майже 10 років тому, проте дослідження зразків стічних вод із лондонських очисних споруд доводять, що зараза повернулася. Вчені й раніше знаходили сліди небезпечного вірусу в стічних водах, однак вони були поодинокі та більше не повторювалися. На цей раз ситуація інша — зразки небезпечного вірусу спостерігалися в стічних водах кілька місяців поспіль.

У результаті медики терміново закликали жителів постраждалих районів зайнятися вакцинацією — дітям пропонують отримати бустерну дозу.

На думку ключового гравця ринку фармацевтики Ендрю Полларда, директора Oxford Vaccine Group, виявлення вірусу у Великій Британії може свідчити про те, що незабаром поліомієліт проявиться і в інших країнах.

На підтвердження тому сліди вірусу були також виявлені в стічних водах деяких штатів США й Ізраїлі. Крім того, вчені вважають, що повернення вірусу, як свідчить практика, загрожує як країнам із низьким рівнем доходів, а й у цілому планеті.

Дослідники вважають, що в терміново необхідно збільшити фінансування та зосередитися на боротьбі з диким поліомієлітом і поліомієлітом, спричиненим вакциною. Зазначимо, що останній тип вірусу зазвичай походять від людини, яка отримала живу оральну вакцину. Після цього недовго люди викидають сліди вакциноподібного поліовірусу з фекаліями — так вони потрапляють у стічні води.

До речі, губернатор Нью-Йорка оголосив надзвичайний стан у штаті після виявлення на території слідів поліовірусу.

Незважаючи на те, що у світі існує вакцина від поліомієліту, не факт, що це допоможе зупинити спалах. Справа в тому, що щеплення здатне захистити інфікованого від паралічу та смерті й навіть здатне частково попередити поширення, воно не може зупинити його повністю. В результаті хворий може передати вірус іншим, хто не має подібної форми захисту.

Симптоми поліомієліту

біль у горлі;

жар;

втома;

нудота;

головний біль; біль у животі.

Рідше зустрічаються:

парастезія — відчуття поколювання в ногах;

менінгіт — інфекція оболонки спинного та головного мозку;

параліч.

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