Безотходное производство. Ученые научились выращивать овощи на грунте из человеческих волос

Исследователи создали уникальный грунт на основе волос человека и успешно вырастили на нем урожай рукколы и бок-чой.

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Гидропонное сельское хозяйство имеет множество плюсов по сравнению с традиционным — не требует почвы, нуждается в меньшем количестве воды и территории. Однако этот способ выращивания растений все еще требует специального "грунта" — недавно ученые создали идеальную среду для выращивания с помощью человеческих волос, пишет New Atlas.

По сути волосы — придатки кожи, производные из эпидермиса. Однако наибольший интерес для ботаников представляют не сами волоски, а их состав — основной компонент здесь кератин. А он в свою очередь состоит из множества аминокислот — именно это и использовали ученые.

Исследователи из Технологического университета Сингапура создали уникальный грунт для гидропоники из человеческих волос и древесной массы. Для этого ученые извлекли кератин из остриженных человеческих волос и смешали его с целлюлозными волокнами. После высыхания смесь превратилась в некий губчатый материал, который в последствии использовали в качестве гидропонной среды. В результате ученым удалось взрастить рукколу и бок-чой.

В ходе исследования ученые заметили, что в новом грунте корни растений оказались длинней — в результате они могли поглощать больше воды и полезных веществ, а их рост усиливался. Кроме того, грунт из человеческих волос способен был удерживать массу воды в 40 раз большую чем его собственный вес.

Еще одним позитивным наблюдением оказался тот факт, что материал полностью разлагался в течение одного-двух месяцев и по сути превращался в удобрение для растений. Это свидетельствует о том, что подобный грунт придется чаще обновлять, однако защитники окружающей среды точно будут рады — никаких отходов после использования такого грунта просто не останется.

Ученые также ответили на очевидный вопрос — где взять столько волос для выращивания растений на гидропонике? Ответ оказался очень прост — в мире существует множество сельскохозяйственных отходов с высоким содержанием кератина — например, шерсть, перья, копыта и рога. Все эти материалы в дальнейшем можно будет использовать для выращивания растений.

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